Український фанат гри Fallout створив власний Pip-Boy з моніторингом повітряних тривог

Український фанат серії ігор Fallout під ніком meerkat створив власну систему моніторингу в стилі портативного комп’ютера Pip-Boy, яка допомагає відстежувати повітряні тривоги, запуски російських дронів і ракет, а також графіки відключень електроенергії. Проєкт помітили в Dev.ua.

Система виглядає як планшет у корпусі, ймовірно, надрукованому на 3D-принтері. На екрані відображається інформація з Telegram-каналів про повітряну обстановку, активні тривоги в регіонах України та карта з позначенням небезпечних зон. Окремо реалізовано відображення графіків знеструмлення, хоча саме цей модуль, за словами автора, виявився найскладнішим у налаштуванні.

Інтерфейс пристрою стилізований під Pip-Boy — портативний комп’ютер із серії ігор Fallout, яким користуються мешканці підземних Сховищ, де люди ховаються від жахів світу після ядерної війни.

Публікація meerkat у Threads зібрала майже дві тисяч лайків і близько сотні коментарів, що стало несподіванкою для розробника. Він зазначає, що проєкт вийшов відносно бюджетним і не надто складним для повторення, хоча без технічних нюансів не обійшлося.