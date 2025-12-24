Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Берліні відкриють виставку з небаченими раніше картинами Девіда Лінча

Іван Назаренко 24 грудня 2025
У Берліні відкриють виставку з небаченими раніше картинами Девіда Лінча

У Берліні через рік після смерті Девіда Лінча галерея Pace відкриє персональну експозицію, присвячену образотворчому мистецтву режисера — менш відомій, але фундаментальній частині його творчості.

Виставка пройде в новому берлінському просторі Pace — переобладнаній газовій станції, яку галерея відкрила разом із Galerie Judin. Проєкт зосередиться на уяві митця і тій естетиці, яку називають «лінчівською».

Експозиція об’єднає роботи різних періодів. Глядачам покажуть картини, створені між 1999 і 2022 роками, зокрема й ті, що раніше ніколи не виставлялися публічно. Крім того, у просторі з’являться три артоб’єкти-лампи, вперше представлені на дебютній виставці Лінча в Pace 2022 року, а також фотографії Берліна з індустріальними мотивами та ранні короткометражні фільми, які демонструватимуть поруч із живописом.

Організатори нагадують, що шлях Лінча в мистецтві почався ще в 1960-х: він навчався в Бостоні та Пенсильванській академії мистецтв. Саме там він створив перший короткий фільм «Шість хворих осіб», який заклав основи його майбутньої кіномови та зрештою привів до «Голови-гумки».

Берлінська виставка триватиме з 29 січня до 22 березня 2026 року й стане підготовкою до великої ретроспективи творчості Девіда Лінча, яку Pace планує відкрити восени в Лос-Анджелесі.

Фото: Thiago Piccoli / Wikimedia Commons
