«Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил функціонування «пунктів незламності», посиливши вимоги до їхньої енергонезалежності та мережевої інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Основна мета оновлення — гарантувати безперебійний доступ громадян до цифрових послуг та зв’язку в умовах тривалих відключень електроенергії.

За новими правилами кожен пункт обов’язково має бути оснащений одним із двох типів стабільного підключення:

Оптоволоконна мережа за технологією xPON, що підтримує роботу інтернету без електроживлення до 72 годин.

Супутникові термінали Starlink для забезпечення зв’язку в локаціях, де доступ до кабельних мереж обмежений або технічно неможливий.

Для підвищення ефективності управління мережею запроваджується обов’язкове використання статичних IP-адрес для кожного пункту. Це дозволить здійснювати моніторинг стану підключення онлайн.

Система автоматичного сповіщення дасть змогу фіксувати перебої зі зв'язком миттєво, не очікуючи на скарги користувачів у соцмережах. Такий підхід має скоротити час реагування на технічні несправності та забезпечити координацію з екстреними службами.

Рішення про модернізацію вимог ухвалили після аналізу ситуації з енергопостачанням у низці регіонів, зокрема в Одесі.

«Без зв’язку "пункт незламності" — це просто тепле приміщення. З інтернетом — це доступ до держпослуг, новин та координації з екстреними службами», — наголошують у Мінцифри.