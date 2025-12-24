Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом

Артем Черничко 24 грудня 2025
794
«Пункти незламності» обладнають стабільним інтернетом

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил функціонування «пунктів незламності», посиливши вимоги до їхньої енергонезалежності та мережевої інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Основна мета оновлення — гарантувати безперебійний доступ громадян до цифрових послуг та зв’язку в умовах тривалих відключень електроенергії.

За новими правилами кожен пункт обов’язково має бути оснащений одним із двох типів стабільного підключення:

  • Оптоволоконна мережа за технологією xPON, що підтримує роботу інтернету без електроживлення до 72 годин.
  • Супутникові термінали Starlink для забезпечення зв’язку в локаціях, де доступ до кабельних мереж обмежений або технічно неможливий.

Для підвищення ефективності управління мережею запроваджується обов’язкове використання статичних IP-адрес для кожного пункту. Це дозволить здійснювати моніторинг стану підключення онлайн.

Система автоматичного сповіщення дасть змогу фіксувати перебої зі зв'язком миттєво, не очікуючи на скарги користувачів у соцмережах. Такий підхід має скоротити час реагування на технічні несправності та забезпечити координацію з екстреними службами.

Рішення про модернізацію вимог ухвалили після аналізу ситуації з енергопостачанням у низці регіонів, зокрема в Одесі.

«Без зв’язку "пункт незламності" — це просто тепле приміщення. З інтернетом — це доступ до держпослуг, новин та координації з екстреними службами», — наголошують у Мінцифри.

Зображення: Мінцифра
Мітки
Новини
Читайте також
Дослідження показало, що класичні ігри про Маріо знижують ризик емоційного вигорання у дорослих У Чернігові покажуть виставку про життя митців під час війни Louis Vuitton відкрив у Пекіні новий флагман з фасадом, що змінює колір У Берліні відкриють виставку з небаченими раніше картинами Девіда Лінча
Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025 Екзобіологічне Discovery: яким вийшов «Аватар: Вогонь і попіл» 19 грудня 2025 Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer 18 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.