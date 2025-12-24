Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дослідження показало, що класичні ігри про Маріо знижують ризик емоційного вигорання у дорослих

Іван Назаренко 24 грудня 2025
Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі JMIR Serious Games, показало, що класичні ігри Super Mario Bros. та Yoshi можуть знижувати ризик емоційного вигорання у дорослих. Усе через повернення відчуття дитячого захоплення, яке легко губиться у дорослому житті.

Автори роботи нагадують, що вигорання — це не лише про перевтому, а й про втрату радості, цинізм і постійне відчуття, що навіть відпочинок має бути корисним. Учасники дослідження — переважно студенти — описували Mario та Yoshi як теплі, заспокійливі й ностальгійні ігри, які асоціюються з часами без нескінченного тиску від оточуючих. Гра для них ставала безпечним простором, де не страшно помилитися і не потрібно нічого доводити.

Аналіз дослідників показав: що сильніше під час гри люди відчували дитяче дивування, то вищим був рівень щастя. А вищий рівень щастя напряму пов’язується з нижчим ризиком вигорання.

Дослідники називають такі ігри цифровими мікросередовищами — короткими паузами для перезавантаження психіки, які не створюють додаткового стресу.

