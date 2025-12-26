Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Pink Floyd випустив кліп на пісню Wish You Were Here — через 50 років після виходу платівки

Іван Назаренко 26 грудня 2025
Гурт Pink Floyd випустив офіційний кліп на пісню Wish You Were Here — рівно за 50 років після виходу однойменного альбому 1975 року.

Відео стало частиною ювілейного перевидання платівки, яке на початку грудня вийшло у цифровому та фізичному форматах. Кліп побудований як візуальний колаж: від абстрактних, майже тривожних образів — до архівних сцен із гуртом у студії та за лаштунками, розмежованих психоделічною анімацією фігурки, що рухається крізь простір і час.

Ювілей Wish You Were Here збігся з неочікуваним чартовим успіхом. Перевидання альбому очолило британський Official Albums Chart напередодні Рздва — так само, як і оригінальний реліз у 1975 році. Завдяки цьому Pink Floyd установили рекорд за тривалістю проміжку між першим і останнім альбомом, що опинився на верхівці чартів, у понад 50 років, або 2620 тижнів.

Це вже другий альбом гурту на першому місці в чартах цього року. Раніше вершину рейтингу очолив Pink Floyd At Pompeii — MCMLXXII — живий запис концерту 1971 року, перевиданий після повторного релізу однойменного концертного фільму з оновленим звуком.

На честь перевидання Wish You Were Here гурт також запустив серію поп-ап-магазинів у Великій Британії, Європі та США з ексклюзивним мерчем. Окремою частиною святкування стали роботи художника й актора Ноела Філдінга, створені під впливом постаті Сіда Барретта та композиції Shine On You Crazy Diamond.

Фото: Hit Parader magazine / Wikimedia Commons
