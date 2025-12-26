NASA помітила «Різдвяну ялинку» серед зірок у Чумацькому Шляху

Астрономи NASA звернули увагу на одне з найгарніших зоряних утворень у Чумацькому Шляху — регіон NGC 2264, який через свою форму отримав неофіційну назву «Різдвяна ялинка». Він розташований приблизно за 2700 світлових років від Землі в сузір’ї Єдинорога та є активною зоною народження нових зір, пише ScienceDaily.

NGC 2264 — це велика хмара газу й пилу, де формуються молоді світила. Коли новонароджені зорі запалюються, вони випромінюють енергію, що змушує навколишній водень світитися червоним — так виникають емісійні туманності. Темний космічний пил блокує світло від далеких зір, створюючи різкі контрасти, а в окремих ділянках відбиває світло молодих світил, утворюючи м’яке блакитне сяйво так званих відбивних туманностей.

У центрі цієї структури розташована змінна зоря S Monocerotis — яскравий об’єкт, навколо якого добре помітне блакитне світіння. Над нею група молодих зір утворює просту трикутну форму, яка й нагадує силует ялинки.

Якщо дивитися на NGC 2264 у телескоп, він займає на небі близько 1,5 градуса — це приблизно три повних Місяці, розташованих у ряд. З урахуванням відстані реальний розмір зоряного скупчення сягає майже 80 світлових років.