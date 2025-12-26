Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

NASA помітила «Різдвяну ялинку» серед зірок у Чумацькому Шляху

Іван Назаренко 26 грудня 2025
409

Астрономи NASA звернули увагу на одне з найгарніших зоряних утворень у Чумацькому Шляху — регіон NGC 2264, який через свою форму отримав неофіційну назву «Різдвяна ялинка». Він розташований приблизно за 2700 світлових років від Землі в сузір’ї Єдинорога та є активною зоною народження нових зір, пише ScienceDaily.

NGC 2264 — це велика хмара газу й пилу, де формуються молоді світила. Коли новонароджені зорі запалюються, вони випромінюють енергію, що змушує навколишній водень світитися червоним — так виникають емісійні туманності. Темний космічний пил блокує світло від далеких зір, створюючи різкі контрасти, а в окремих ділянках відбиває світло молодих світил, утворюючи м’яке блакитне сяйво так званих відбивних туманностей.

У центрі цієї структури розташована змінна зоря S Monocerotis — яскравий об’єкт, навколо якого добре помітне блакитне світіння. Над нею група молодих зір утворює просту трикутну форму, яка й нагадує силует ялинки.

Якщо дивитися на NGC 2264 у телескоп, він займає на небі близько 1,5 градуса — це приблизно три повних Місяці, розташованих у ряд. З урахуванням відстані реальний розмір зоряного скупчення сягає майже 80 світлових років.

Мітки
Новини
Читайте також
Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей На Трампа подали в суд через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні «Протасів Яр» відкриває зимовий сезон у Києві: дата старту й тарифи Студент проїхав усю Британію на дерев’яному велосипеді заради благодійності
«Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.