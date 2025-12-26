Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 26 грудня 2025
Google дозволить користувачам Gmail змінювати адресу електронної пошти

Google дозволить користувачам змінювати електронну адресу з доменом @gmail.com. Раніше така опція була доступна лише для акаунтів із прив’язаними сторонніми поштовими адресами, пише Business Standard.

За даними з довідкової сторінки Google, нова функція дозволить змінити ім’я поштової скриньки, зберігши той самий обліковий запис. Листи, надіслані як на старий, так і на новий Gmail, потраплятимуть до однієї поштової скриньки, а входити в сервіси Google можна буде з будь-якої адреси.

Компанія наголошує, що жодні дані користувача не постраждають. Усі листи залишаться на місці, а стара Gmail-адреса й надалі буде закріплена за власником і не зможе перейти до іншого користувача.

Проте після зміни адреси її не дозволятимуть змінити або видалити протягом 12 місяців. Загалом один акаунт зможе змінити адресу @gmail.com лише тричі — тобто мати максимум чотири різні Gmail-адреси за весь час. Окрім того, деякі старі сервіси, наприклад події в Google Calendar, створені до змін, можуть і далі відображати стару адресу.

Google запускає функцію поступово. Коли вона стане доступною для конкретного користувача, змінити адресу можна буде через розділ My Account у налаштуваннях облікового запису

