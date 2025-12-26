Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Студент проїхав усю Британію на дерев’яному велосипеді заради благодійності

Іван Назаренко 26 грудня 2025
292

Студент Кідус Тесера родом з Ефіопії проїхав усю Велику Британію на саморобному дерев’яному велосипеді, перетворивши подорож на благодійний проєкт.

Як Тесера розповів The Guardian, він перебрався до Британії вісім років тому й навчався на біохіміка в Імперському коледжі Лондона. Цього року він узяв академічну відпустку, переїхав до родичів у Лідс та вирішив кардинально змінити спосіб життя. У місцевому ком’юніті-просторі Hackspace він власноруч зібрав дерев’яний велосипед із перероблених матеріалів — зокрема, гальмо зробив зі старого шльопанця.

За порадою знайомих чоловік вирушив у велоподорож через усю Британію — від Джон-о’Ґротса на півночі Шотландії до Дувра на півдні Англії. Мандрівка тривала близько двох з половиною місяців. Він стартував майже без спорядження, грошей і чіткого плану, часто ночував просто неба або в тимчасових укриттях.

На маршруті подорожній регулярно отримував допомогу від місцевих жителів: його запрошували переночувати, пригощали їжею, допомагали з ремонтом велосипеда. Незвичний дерев’яний байк привертав увагу в містах і селах, що дозволило Кідусові розповідати свою історію та збирати пожертви на благодійність. Кошти спрямовувалися на підтримку британської організації Age UK та ефіопського фонду Mekedonia, який допомагає тим, хто потребує підтримки.

Подорож завершилася в Дуврі, де Кідуса зустріли представники ефіопської діаспори з Лондона. За словами мандрівника, цей тур став для нього способом повернути відчуття спільноти.

Мітки
Новини
Читайте також
Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей На Трампа подали в суд через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні «Протасів Яр» відкриває зимовий сезон у Києві: дата старту й тарифи Google дозволить користувачам Gmail змінювати адресу електронної пошти
«Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025 50 ідей від БЖ для новорічних подарунків 19 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.