Студент проїхав усю Британію на дерев’яному велосипеді заради благодійності

Студент Кідус Тесера родом з Ефіопії проїхав усю Велику Британію на саморобному дерев’яному велосипеді, перетворивши подорож на благодійний проєкт.

Як Тесера розповів The Guardian, він перебрався до Британії вісім років тому й навчався на біохіміка в Імперському коледжі Лондона. Цього року він узяв академічну відпустку, переїхав до родичів у Лідс та вирішив кардинально змінити спосіб життя. У місцевому ком’юніті-просторі Hackspace він власноруч зібрав дерев’яний велосипед із перероблених матеріалів — зокрема, гальмо зробив зі старого шльопанця.

За порадою знайомих чоловік вирушив у велоподорож через усю Британію — від Джон-о’Ґротса на півночі Шотландії до Дувра на півдні Англії. Мандрівка тривала близько двох з половиною місяців. Він стартував майже без спорядження, грошей і чіткого плану, часто ночував просто неба або в тимчасових укриттях.

На маршруті подорожній регулярно отримував допомогу від місцевих жителів: його запрошували переночувати, пригощали їжею, допомагали з ремонтом велосипеда. Незвичний дерев’яний байк привертав увагу в містах і селах, що дозволило Кідусові розповідати свою історію та збирати пожертви на благодійність. Кошти спрямовувалися на підтримку британської організації Age UK та ефіопського фонду Mekedonia, який допомагає тим, хто потребує підтримки.

Подорож завершилася в Дуврі, де Кідуса зустріли представники ефіопської діаспори з Лондона. За словами мандрівника, цей тур став для нього способом повернути відчуття спільноти.