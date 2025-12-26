На Трампа подали в суд через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні

Представниця Демократичної партії від штату Огайо Джойс Бітті подала позов проти президента США Дональда Трампа через рішення перейменувати Національний центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді.

Про це йдеться в позовній заяві, поданій до федерального суду округу Колумбія.

Бітті, яка є членкинею наглядової ради Центру, вимагає визнати незаконним перейменування установи на Меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Трампа та Джона Кеннеді. У позові зазначається, що Центр було засновано федеральним законом як «живий меморіал» 35-му президенту США, а тому будь-яка зміна його назви можлива лише за рішенням Конгресу.

У документі наголошується, що голосування ради директорів за нову назву є «кричущим порушенням закону». Бітті також заявила, що під час відеоконференції, де відбувалося голосування, її мікрофон примусово вимкнули, через що вона не змогла висловити заперечення.

Позов подали після оголошення 18 грудня про рішення ради директорів змінити назву Центру. Уже наступного дня на будівлі почали замінювати зовнішні вивіски та цифровий брендинг. У позові зазначено, що ці дії шкодять публічній місії інституції, перетворюючи національний меморіал на політичний проєкт.

Речниця Білого дому Ліз Г’юстон раніше заявляла, що Трамп «взяв на себе ініціативу та врятував старий Центр Кеннеді», а адміністрація наполягала, що рада Центру підтримала перейменування одноголосно.

Водночас рішення розкритикували представники родини Кеннеді. Зокрема ексконгресмен Джо Кеннеді III заявив, що Центр, названий федеральним законом, неможливо перейменувати без участі Конгресу — так само, як і Меморіал Лінкольна.

Позивачка просить суд скасувати рішення ради, зобов’язати прибрати нові вивіски, відновити попередню назву Центру та заборонити подальші спроби перейменування без схвалення Конгресу.

Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді є головним культурним осередком США та офіційним національним меморіалом. Він є резиденцією Національного симфонічного оркестру й Вашингтонської національної опери та щороку приймає тисячі культурних подій.