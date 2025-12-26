Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Науковці перевірили, що буде з лабораторними мишами, якщо відпустити їх на волю

Іван Назаренко 26 грудня 2025
1693
Науковці перевірили, що буде з лабораторними мишами, якщо відпустити їх на волю

Учені з Корнельського університету в США перевірили, чи можна знизити тривожність лабораторних мишей, просто випустивши їх із кліток. Про результати дослідження написали в журналі Current Biology.

Миші, яких усе життя тримали в стерильних лабораторіях, отримали доступ до ґрунту й опинилися в реальних погодних умовах. Вони могли копати землю, бігати, лазити й орієнтуватися в незнайомому середовищі. Уже за тиждень дослідники зафіксували помітні зміни: поведінкові ознаки тривожності значно зменшилися.

За словами біолога Меттью Зіппла, який брав участь у роботі, миші після перебування надворі демонстрували той самий рівень спокою, що й до появи тривожних реакцій.

Для оцінки тривожності в лабораторіях зазвичай використовують так званий піднятий хрестоподібний лабіринт — конструкцію з відкритими й закритими ділянками. Якщо миша уникає відкритого простору, це трактують як ознаку страху. Саме такі реакції й пом’якшилися після перебування в природнішому середовищі.

Дослідники пояснюють ефект тим, що при набутті розмаїтого досвіду нервова система краще розрізняє реальні загрози. Коли організм постійно стикається з новими стимулами, він менш схильний реагувати страхом на кожну незнайому ситуацію.

Учені наголошують, що прямі паралелі з людською тривожністю робити рано, у людей вона має набагато складніші причини. Утім, дослідження ставить під сумнів те, наскільки природною є поведінка тварин, вирощених у лабораторних умовах.

Фото: Nikolett Emmert / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Кияни підтримали перейменування вулиці на честь загиблої захисниці Дар’ї Лопатіної У Британії відкриють музей, присвячений провальним ідеям людства Аварійна зупинка на горі Захар Беркут: з підйомника врятували 78 людей На Трампа подали до суду через перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні
Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025 «Щоб зіграти злочинця, я два місяці спілкувався з ув’язненим»: інтерв’ю з Ченнінгом Татумом та Кірстен Данст 25 грудня 2025 Куди піти в Києві 27–28 грудня: обрядова вечірка в Closer, вініловий ярмарок і лекція про МУР 25 грудня 2025 Fallout 2: серіал, який називають кращою екранізацією відеоігор 24 грудня 2025 Як правильно запекти птицю на Новий рік 22 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 16 21 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.