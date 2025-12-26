Науковці перевірили, що буде з лабораторними мишами, якщо відпустити їх на волю

Учені з Корнельського університету в США перевірили, чи можна знизити тривожність лабораторних мишей, просто випустивши їх із кліток. Про результати дослідження написали в журналі Current Biology.

Миші, яких усе життя тримали в стерильних лабораторіях, отримали доступ до ґрунту й опинилися в реальних погодних умовах. Вони могли копати землю, бігати, лазити й орієнтуватися в незнайомому середовищі. Уже за тиждень дослідники зафіксували помітні зміни: поведінкові ознаки тривожності значно зменшилися.

За словами біолога Меттью Зіппла, який брав участь у роботі, миші після перебування надворі демонстрували той самий рівень спокою, що й до появи тривожних реакцій.

Для оцінки тривожності в лабораторіях зазвичай використовують так званий піднятий хрестоподібний лабіринт — конструкцію з відкритими й закритими ділянками. Якщо миша уникає відкритого простору, це трактують як ознаку страху. Саме такі реакції й пом’якшилися після перебування в природнішому середовищі.

Дослідники пояснюють ефект тим, що при набутті розмаїтого досвіду нервова система краще розрізняє реальні загрози. Коли організм постійно стикається з новими стимулами, він менш схильний реагувати страхом на кожну незнайому ситуацію.

Учені наголошують, що прямі паралелі з людською тривожністю робити рано, у людей вона має набагато складніші причини. Утім, дослідження ставить під сумнів те, наскільки природною є поведінка тварин, вирощених у лабораторних умовах.