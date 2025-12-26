У Британії відкриють музей, присвячений провальним ідеям людства

Навесні 2026 року у Великій Британії відкриється Музей провалів — виставка, присвячена ідеям, продуктам і рішенням, які не спрацювали. Як пише The Guardian, проєкт заснував доктор Семюел Вест, і він вважає Британію ідеальним місцем для такого музею через місцевий чорний гумор і вміння співчувати «невдахам».

Музей уже подорожував світом. Він являє собою колекцію технологічних, дизайнерських і корпоративних фіаско. Але британська версія міститиме локальні приклади. Серед експонатів будуть корабель «Титанік», електричний триколісний велосипед Sinclair C5, національна IT-система NHS, навушники з вбудованим очищувачем повітря Dyson Zone, стаціонарний телефон з електронною поштою Amstrad, перший еко-френдлі-магазин The Body Shop і Brexit.

Ідея виставки — не висміяти поразки, а показати, що вони є нормальною частиною інновацій. Відвідувачам пояснюють, що багато «невдалих» продуктів з часом вплинули на успішніші рішення. Зокрема, Apple Newton підготував ґрунт для iPhone, а Google Glass — для AR-пристроїв.

Вест наголошує, що музей не покликаний романтизувати неуспіх. Він радше потрібен, аби глядачі замислились про ризик, помилки й про те, чому без них неможливий прогрес. Саме в Британії, переконаний автор, така ідея буде сприйнята найбільш природно.