Помер Луї Герстнер — людина, що врятувала IBM

Іван Назаренко 29 грудня 2025
Помер Луї Герстнер — керівник IBM, який урятував компанію від розпаду та перетворив її на одного з лідерів технологічної індустрії. Йому було 83 роки. Про смерть ексгендиректора повідомив чинний CEO компанії Арвінд Крішна.

У 1993 році Герстнер очолив IBM у момент, коли компанія була на межі розпаду. До цього вона втратила позиції на ринку комп’ютерів і зазнавала рекордних збитків. Герстнер став першим зовнішнім керівником в історії компанії й одразу пішов проти усталених правил.

Він відмовився від ідеї розділити IBM на окремі частини, різко скоротив витрати і звільнив десятки тисяч працівників. За його управління компанія переорієнтувалась на IT-послуги, програмне забезпечення й роботу з великими корпоративними клієнтами.

За його керівництва IBM розвивала свої інтернет-продукти, так званий middleware. Компанія почала розробляти софт для баз даних і загалом переводити бізнес у мережу. Ці рішення заклали основу для сучасного інтернету з онлайн-банкінгом та хмарними технологіями.

У результаті за дев’ять років вартість акцій IBM зросла в кілька разів, а ринкова капіталізація компанії — з десятків до понад ста мільярдів доларів. Сам Герстнер пізніше називав створення єдиної, інтегрованої IBM своїм головним досягненням.

Після відставки з IBM Луї Герстнер очолював інвесткомпанію Carlyle Group, займався благодійністю та підтримував медичні й освітні проєкти.

Фото: Kenneth C. Zirkel / Wikimedia Commons
