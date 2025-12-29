У Нью-Йорку зобов’язали соцмережі застерігати про шкоду для психіки — як на пачках сигарет

Штат Нью-Йорк ухвалив закон, який зобов’язує соцмережі на кшталт X і TikTok показувати користувачам попередження про можливу шкоду для психічного здоров’я.

Як і на пачках сигарет, у додатках з’являться спеціальні застереження. Вони стосуватимуться функцій, що затягують юзерів у неосяжне споживання контенту — автоплей відео, безкінечну стрічку та алгоритмічні рекомендації.

Попередження мають з’являтись одразу, щойно людина починає користуватися «проблемною» функцією, і повторюватися через певні проміжки часу. Правила діятимуть для всіх платформ, якщо доступ до них здійснюється з території Нью-Йорка — незалежно від того, де зареєстрована компанія.

Закон з’явився на тлі зрослої кількості досліджень, які пов’язують активне користування соцмережами з депресивними симптомами у дітей і підлітків. Науковці кажуть, що бездумне гортання стрічки рекомендацій може перерости у «думскролінг», — і це погіршує психологічний стан.

Соцмережі, зокрема TikTok, намагаються показати, що реагують на тиск регуляторів, розширюючи батьківський контроль і вводячи обмеження екранного часу. Але критики переконані, що цього замало, поки сама логіка платформ і далі побудована на утриманні уваги будь-якою ціною.