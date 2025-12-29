Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Інженери зібрали ігровий ПК усередині чавунного обігрівача XIX століття

Іван Назаренко 29 грудня 2025
Лондонська компанія Billet Labs, відома своїми експериментами з ПК, показала незвичний проєкт: ігровий комп’ютер, у якому функцію радіатора виконує чавунний опалювальний прилад вікторіанської епохи. Як повідомляє Tom's Hardware, масивний радіатор вагою близько 50 кг став корпусом і системою охолодження комп’ютера.

Усередині пристрою розміщені всі ключові компоненти ПК — відеокарта, материнська плата, блок живлення та інша електроніка. Вони з’єднані між собою розгалуженою системою мідних труб, які відводять тепло в чавунну конструкцію. За задумом інженерів, уся поверхня радіатора зрештою буде покрита мідною обв’язкою, що значно підвищить ефективність тепловіддачі.

На відео, опублікованому Billet Labs, видно, що проєкт поки перебуває на стадії складання. Майстри лише почали монтувати мідні трубки та радіатори для процесора і відеокарти. Усі роз’єми, відеовиходи, порти материнської плати та вентиляція блока живлення виведені з тильного боку конструкції.

Компанія не розкриває, які саме комплектуючі використовуються, але з огляду на масштаби системи охолодження очевидно, що там стоять потужні ігрові компоненти, які зазвичай сильно нагріваються під навантаженням.

