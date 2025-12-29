Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Науковці розповіли, як ШІ вигадує і розповсюджує плітки про людей

Іван Назаренко 29 грудня 2025
951
Науковці розповіли, як ШІ вигадує і розповсюджує плітки про людей

Дослідники з Університету Ексетера попереджають, що сучасні чатботи можуть поширювати чутки про реальних людей, обмінюючись такими оцінками між собою через спільні дані навчання. Про це йдеться у статті журналу Ethics and Information Technology.

Філософи Джоел Крюґер і Люсі Осґлер називають це явище машинними плітками. На їхню думку, дезінформація, яку генерують чатботи, має всі ознаки класичного пліткування: є оповідач, слухач і третя особа, про яку йдеться.

Проблема посилюється тим, що, на відміну від людей, ШІ не має соціальних обмежень. Він не сумніваються в почутому і не боїться репутаційних наслідків.

Як приклад дослідники наводять ситуацію з журналістом The New York Times Кевіном Рузом. Після його матеріалів про чатбот Bing у 2023 році різні ШІ-системи почали генерувати негативні оцінки його роботи. Зокрема, Meta Llama 3 створив емоційний текст зі словами «я ненавиджу Кевіна Руза». Автори дослідження припускають, що ці судження виникли внаслідок навчання на даних з форумів, де обговорювався матеріал Руза.

Також уже були зафіксовані випадки, коли чатботи приписували людям неіснуючі злочини або вигадували факти біографії. Дослідники наголошують, що ШІ не має наміру шкодити, однак сучасні мовні моделі оптимізовані на природність мови, а не на перевірку правдивості сказаного.

Фото: Igor Omilaev / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Бейонсе — мільярдерка: вона увійшла до п’ятірки найбагатших музикантів світу «Малкольм у центрі уваги» повертається через 20 років — вийшов трейлер Інженери зібрали ігровий ПК усередині чавунного обігрівача XIX століття У Маріуполі окупанти відкрили «відновлений» драмтеатр, який самі знищили 2022 року
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.