Найстарішій у світі кішці виповнилось 30 років — це приблизно 120 людських

Іван Назаренко 30 грудня 2025
Британській кішці Флоссі, яка визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою живою кішкою у світі, виповнилося 30 років. Якщо переводити на людський вік, то це приблизно 120.

Флоссі народилася 29 грудня 1995 року, її вік підтвердили у Guinness World Records ще в листопаді 2022-го, коли кішці було 26 років і 316 днів. Це зробило її однією з підтверджено найстаріших кішок за всю історію спостережень.

У віці кошеняти Флоссі врятували зі зграї безпритульних тварин біля лікарні в графстві Мерсісайд. Протягом життя вона мала кількох власників: з першою хазяйкою прожила 10 років, а потім ще 14 з її сестрою. Згодом Флоссі потрапила під опіку британської зоозахисної організації Cats Protection. Саме тут 2022 року кішці знайшли нову родину — Флоссі взяла до себе Вікторія Ґрін з міста Орпінгтон.

На момент підтвердження рекорду кішка вже була глухою та мала слабкий зір, але ветеринари зазначили, що загальний стан її здоров’я залишається стабільним. Флоссі зберігає звичний кошачий ритм життя: їсть, спить і грається.

