Режисер перезапуску «Секретних матеріалів» поділився першими подробицями про серіал

Іван Назаренко 30 грудня 2025
Режисер Раян Куглер поділився першими деталями перезапуску «Секретних матеріалів» на подкасті Happy Sad Confused. Проєкт уперше анонсували ще 2023 року, тоді творець оригінального серіалу Кріс Картер повідомив, що не братиме участі у створенні перезапуску.

Куглер розповів, що нові «Секретні матеріали» збережуть класичну формулу. Серіал поєднуватиме окремі епізоди з «монстрами тижня» та наскрізний сюжет — без цього, за словами Куглера, це просто не були б «Секретні матеріали».

Чи повернуться Девід Духовни та Джилліан Андерсон до ролей Малдера і Скаллі — поки невідомо. Тим не менш, Куглер тепло відгукнувся про обох акторів.

Режисер також пояснив, чому цей серіал для нього важливий: він дивився «Секретні матеріали» разом із мамою і вважає шоу одним із найвпливовіших в американській телевізійній історії.

Саме в цьому шоу, за словами режисера, сформувався популярний дует «скептик + вірянин», який пізніше часто повторювали в інших серіалах, від «Справжнього детектива» до «Пуститися берега». До речі, автор історії про Волтера Вайта Вінс Гілліґан починав саме зі сценаріїв для «Секретних матеріалів».

Куглер наголосив, що активно працює над перезапуском і лише після цього планує взятися за «Чорну пантеру 3».

