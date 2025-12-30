У М’янмі спроєктували дешеві бамбукові будинки, стійкі до землетрусів — будівництво займає 7 днів

У М’янмі побудували серію наддешевих бамбукових будинків, здатних витримувати землетруси та інші стихійні лиха. Проєкт розробила місцева архітектурна студія Blue Temple спільно з будівельною компанією Housing Now, пише Dezeen.

Житло зводять у регіоні Баго. Кожен будинок коштує близько $1000, збирають його лише за сім днів. В основі конструкції лежить модульний каркас із бамбука, стійкий до сейсмічних навантажень. За словами авторів проєкту, ці споруди вже витримували землетрус магнітудою 7,7 бала.

Проєкт Housing Now Modular Bamboo Housing створили для сімей, які втратили домівки через збройні конфлікти та природні катастрофи. Усього поставили 26 будинків, причому місцеві мешканці брали участь у складанні житла разом із будівельниками.

Конструкція базується на аркових елементах із пучків тонкого бамбука — найдешевшого й найпоширенішого матеріалу в країні. За рахунок спеціального з’єднання такі елементи досягають міцності, порівнянної з деревиною будівельного класу. Сейсмічні навантаження бере на себе каркас.

Будинки підняті на бетонних основах, мають похилі дахи з великими звісами та великі вікна. Внутрішнє планування мешканці можуть адаптувати до власних потреб.

У Blue Temple наголошують, що мета проєкту — не лише побудувати житло тут і зараз, а й створити просту технологію швидкого, дешевого і безпечного будівництва, яку зможуть використати інші громади в кризових умовах.