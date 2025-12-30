Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У М’янмі спроєктували дешеві бамбукові будинки, стійкі до землетрусів — будівництво займає 7 днів

Іван Назаренко 30 грудня 2025
2024

У М’янмі побудували серію наддешевих бамбукових будинків, здатних витримувати землетруси та інші стихійні лиха. Проєкт розробила місцева архітектурна студія Blue Temple спільно з будівельною компанією Housing Now, пише Dezeen.

Житло зводять у регіоні Баго. Кожен будинок коштує близько $1000, збирають його лише за сім днів. В основі конструкції лежить модульний каркас із бамбука, стійкий до сейсмічних навантажень. За словами авторів проєкту, ці споруди вже витримували землетрус магнітудою 7,7 бала.

Проєкт Housing Now Modular Bamboo Housing створили для сімей, які втратили домівки через збройні конфлікти та природні катастрофи. Усього поставили 26 будинків, причому місцеві мешканці брали участь у складанні житла разом із будівельниками.

Конструкція базується на аркових елементах із пучків тонкого бамбука — найдешевшого й найпоширенішого матеріалу в країні. За рахунок спеціального з’єднання такі елементи досягають міцності, порівнянної з деревиною будівельного класу. Сейсмічні навантаження бере на себе каркас.

Будинки підняті на бетонних основах, мають похилі дахи з великими звісами та великі вікна. Внутрішнє планування мешканці можуть адаптувати до власних потреб.

У Blue Temple наголошують, що мета проєкту — не лише побудувати житло тут і зараз, а й створити просту технологію швидкого, дешевого і безпечного будівництва, яку зможуть використати інші громади в кризових умовах.

Мітки
Новини
Читайте також
Актор Ідріс Ельба отримав титул лицаря Великої Британії У Києві відкриють найбільшу ковзанку країни на Льодовому стадіоні На узбережжя Вельсу викинуло сотні загадкових черевиків вікторіанської епохи Режисер перезапуску «Секретних матеріалів» поділився першими подробицями про серіал
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.