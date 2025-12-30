На узбережжя Вельсу викинуло сотні загадкових черевиків вікторіанської епохи

На пляжі Огмор-бай-Сі на півдні Вельсу волонтери знайшли сотні шкіряних черевиків із цвяхами на підошвах. Взуття датують XIX століттям. Знахідку пов’язують із можливими корабельними катастрофами вікторіанської доби. Про це повідомляє BBC.

Черевики виявили учасники прибирання під час відновлення кам’янистих басейнів. Лише за тиждень на невеликій ділянці знайшли близько 200 пар, а загалом — понад 400. Частина взуття добре збереглася: серед нього — як велике чоловіче, так і значно менше за розміром — імовірно, жіноче.

MYSTERY SHOES WASH ASHORE: A consignment of very old victorian shoes have washed up on Ogmore-by-Sea beach, South Wales. Many of the shoes look to have belonged to young handmaidens. Local speculation is rife that they come from an Italian ship that went down 150 years ago.… pic.twitter.com/go8CgkvI56 — Rob Kiteley (@TheRobKiteley) December 24, 2025

Дослідники та місцеві жителі припускають, що черевики могли бути на борту італійського торгового судна, що затонуло поблизу скелі Таскер-Рок приблизно 150 років тому. За однією з версій, вантаж зі шкіряним взуттям довгий час залишався в руслі річки Огмор, а згодом течія почала виносити його на берег.

Дослідниця вікторіанських артефактів Лара Майклем підтвердила, що взуття точно належить до вікторіанської епохи, а велика кількість знахідок вказує саме на кораблетрощу. Водночас океанологи зазначають, що старі судна того періоду нині активно руйнуються, і вміст їхніх трюмів може почати з’являтися на узбережжі.