Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Актор Ідріс Ельба отримав титул лицаря Великої Британії

Іван Назаренко 30 грудня 2025
230
Актор Ідріс Ельба отримав титул лицаря Великої Британії

Актор Ідріс Ельба отримав лицарський титул у межах новорічного списку нагород Великої Британії. Його відзначили за внесок у кінематограф, телебачення та громадську діяльність, повідомляє BBC.

Ельба став одним із найвідоміших британських акторів останніх двох десятиліть. Окрім артистичної кар’єри, він активно займається продюсуванням, музикою та соціальними ініціативами, зокрема програмами для молоді й боротьбою з насильством. У списку нагород його ім’я стоїть як приклад культурного впливу за межами екрану.

Загалом у цьогорічному переліку новорічних нагород 1157 осіб. Поруч із Ельбою у переліку стоїть тренерка жіночої збірної Англії з футболу Саріна Вігман, яку нагородили почесним титулом дами. Під її керівництвом збірна виграла чемпіонат Європи, а саму Вігман відзначають як одну з ключових фігур у розвитку жіночого футболу в Англії.

У спортивному блоці також відзначили легендарний дует фігурного катання Джейн Торвілл і Крістофера Діна. Корона оцінила їхній вплив на популяризацію фігурного катання у Британії.

В індустрії розваг відзнаки отримали акторка й сценаристка Міра Сьял, актор Ворік Девіс та спортивна телеведуча Ґаббі Лоґан. Також у списку — письменник і телеведучий Річард Осман, комік Метт Лукас і акторка Синтія Еріво. Окремо відзначили Бетті Браун, яка роками боролася проти неправомірних переслідувань у справі британської поштової служби.

Фото: Bryan Berlin / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві відкриють найбільшу ковзанку країни на Льодовому стадіоні На узбережжя Вельсу викинуло сотні загадкових черевиків вікторіанської епохи У М’янмі спроєктували дешеві бамбукові будинки, стійкі до землетрусів — будівництво займає 7 днів Режисер перезапуску «Секретних матеріалів» поділився першими подробицями про серіал
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.