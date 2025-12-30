Актор Ідріс Ельба отримав титул лицаря Великої Британії

Актор Ідріс Ельба отримав лицарський титул у межах новорічного списку нагород Великої Британії. Його відзначили за внесок у кінематограф, телебачення та громадську діяльність, повідомляє BBC.

Ельба став одним із найвідоміших британських акторів останніх двох десятиліть. Окрім артистичної кар’єри, він активно займається продюсуванням, музикою та соціальними ініціативами, зокрема програмами для молоді й боротьбою з насильством. У списку нагород його ім’я стоїть як приклад культурного впливу за межами екрану.

Загалом у цьогорічному переліку новорічних нагород 1157 осіб. Поруч із Ельбою у переліку стоїть тренерка жіночої збірної Англії з футболу Саріна Вігман, яку нагородили почесним титулом дами. Під її керівництвом збірна виграла чемпіонат Європи, а саму Вігман відзначають як одну з ключових фігур у розвитку жіночого футболу в Англії.

У спортивному блоці також відзначили легендарний дует фігурного катання Джейн Торвілл і Крістофера Діна. Корона оцінила їхній вплив на популяризацію фігурного катання у Британії.

В індустрії розваг відзнаки отримали акторка й сценаристка Міра Сьял, актор Ворік Девіс та спортивна телеведуча Ґаббі Лоґан. Також у списку — письменник і телеведучий Річард Осман, комік Метт Лукас і акторка Синтія Еріво. Окремо відзначили Бетті Браун, яка роками боролася проти неправомірних переслідувань у справі британської поштової служби.