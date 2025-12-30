Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов трейлер серіалу «Правдива терапія» з Майклом Джеєм Фоксом — це перша роль актора за 5 років

Іван Назаренко 30 грудня 2025
4275

У третьому сезоні комедійного серіалу «Правдива терапія» на Apple TV з’явиться Майкл Джей Фокс — це його перше повернення до акторської роботи після паузи, яку він узяв 2020 року через проблеми з мовленням, викликані хворобою Паркінсона.

У трейлері Фокс з’являється в залі очікування медичного закладу поруч із героєм Гаррісона Форда — психотерапевтом Полом Роудсом. Між ними зав’язується діалог: на питання «З чим ви тут?» герой Форда відповідає: «Паркінсона». А персонаж Фокса іронічно кидає: «А я просто на стрижку».

Персонаж Гаррісона Форда живе з хворобою Паркінсона ще з першого сезону. Спочатку він приховував діагноз і серйозність симптомів, але з часом у серіалі це зробили однією з ключових тем.

«Правдиву терапію» створив Білл Лоуренс — шоуранер, з яким Фокс працював у серіалі «Спін Сіті», де актор грав чотири сезони, перш ніж залишити проєкт через прогресування хвороби.

Мітки
Новини
Читайте також
Джордж Клуні та його дружина стали громадянами Франції Актор Ідріс Ельба отримав титул лицаря Великої Британії У Києві відкриють найбільшу ковзанку країни на Льодовому стадіоні На узбережжя Вельсу викинуло сотні загадкових черевиків вікторіанської епохи
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.