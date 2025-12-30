Вийшов трейлер серіалу «Правдива терапія» з Майклом Джеєм Фоксом — це перша роль актора за 5 років

У третьому сезоні комедійного серіалу «Правдива терапія» на Apple TV з’явиться Майкл Джей Фокс — це його перше повернення до акторської роботи після паузи, яку він узяв 2020 року через проблеми з мовленням, викликані хворобою Паркінсона.

У трейлері Фокс з’являється в залі очікування медичного закладу поруч із героєм Гаррісона Форда — психотерапевтом Полом Роудсом. Між ними зав’язується діалог: на питання «З чим ви тут?» герой Форда відповідає: «Паркінсона». А персонаж Фокса іронічно кидає: «А я просто на стрижку».

Персонаж Гаррісона Форда живе з хворобою Паркінсона ще з першого сезону. Спочатку він приховував діагноз і серйозність симптомів, але з часом у серіалі це зробили однією з ключових тем.

«Правдиву терапію» створив Білл Лоуренс — шоуранер, з яким Фокс працював у серіалі «Спін Сіті», де актор грав чотири сезони, перш ніж залишити проєкт через прогресування хвороби.