У США літак здійснив повністю автоматичну посадку під час аварії — уперше в історії

Іван Назаренко 31 грудня 2025
У Сполучених Штатах уперше в історії цивільної авіації літак повністю автоматично здійснив посадку під час аварійної ситуації, повідомляє CNN.

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft Super King Air 200 приземлився в аеропорту Rocky Mountain Metropolitan поблизу Денвера під повним контролем системи Autoland від компанії Garmin. За словами виробника, це перший випадок, коли Autoland пройшла весь цикл — від активації до повної зупинки на злітно-посадковій смузі.

Літак виконував чартерний переліт з Аспена. Пасажирів на борту не було — лише двоє членів екіпажу. Під час польоту сталася раптова втрата герметизації салону. Пілоти вдягнули кисневі маски, після чого система Autoland автоматично активувалася.

За словами керівника чартерної компанії Buffalo River Aviation Кріса Таунслі, екіпаж вирішив не відключати Autoland і дозволити системі завершити посадку. Метою було мінімізувати ризики в непередбачуваних обставинах і не додавати зайвих змінних у критичний момент.

Після активації Autoland узяла на себе повний контроль над літаком: самостійно обрала найближчий відповідний аеропорт, зв’язалася з диспетчерами, попередила інші борти в зоні про аварійну посадку й автоматично виконала захід на посадку. В аудіозаписах переговорів з диспетчерами чути автоматичне повідомлення про неспроможність пілота, однак компанія підкреслила, що це не відповідало реальності — це лише частина протоколу екстреної системи.

Обидва члени екіпажу залишили літак самостійно. На землі також ніхто не постраждав.

Система Garmin Autoland зараз установлена приблизно на 1700 літаках по всьому світу — переважно на бізнес-джетах і турбогвинтових бортах.

Фото: Yeka.UK / Unsplash
