У Нідерландах пройшов фінал чемпіонату світу з дайвінг-шахів

Іван Назаренко 31 грудня 2025
Нідерландський шахіст Зйон Коллен став чемпіоном світу з дайвінг-шахів, здобувши титул на World Diving Chess Championship 2025, що відбувся 29 грудня в Гронінгені, Нідерланди, повідомляє BBC.

Дайвінг-шахи — це вид спорту, що поєднує класичні шахи з дайвінгом. Гравці по черзі пірнають до магнітної шахівниці, встановленої під водою, роблять хід і повертаються на поверхню, аби вдихнути повітря.

Перед фінальним, шостим раундом Коллен ішов без жодної поразки — 5 перемог із 5 можливих. Для загального тріумфу йому вистачало нічиєї, яку він швидко зафіксував. Сам шахіст уже заявив, що планує повернутися наступного року, аби захистити титул. Друге місце посів Юрріан де Грааф, третім став Мішель Тіммер.

Кількість учасників турніру довелося обмежити до 40 осіб через дефіцит спеціальних підводних шахових дощок. Формат був відкритим — усі гравці, незалежно від віку чи статі, змагалися в одному загальному заліку. Поруч із досвідченими дорослими гравцями долучилися навіть троє десятирічних дітей. Водночас окремо визначили чемпіонку серед жінок — нею стала 17-річна Жозефіна Дамен.

Дайвінг-шахи вигадав американський шаховий майстер Ітан Ілфелд. Його ідея полягала в тому, щоб перетворити кожен хід на подвійне випробування: суперником стає не лише людина навпроти, а й власні фізичні межі.

