Британські вчені запустили фабрику на орбіті Землі — вона виготовлятиме сировину для електроніки

Британська компанія Space Forge вперше випробувала орбітальну мініфабрику. Вчені змогли увімкнути піч у невагомості та нагріти її приблизно до 1000 градусів Цельсія, повідомляє BBC.

Space Forge планує виготовляти в космосі матеріали для напівпровідників, які потім повертатимуть на Землю і використовуватимуть в електроніці. За словами директора компанії Джоша Вестерна, напівпровідники, створені в космосі, можуть бути до 4 тисяч разів чистішими, ніж вироблені на Землі.

The 1,000°C milestone in orbit: Space Forge successfully ignites its 'furnace' in 'space mini-factory' pic.twitter.com/2Mtrea6Wst — #Kavin arul (@kavinarul7) December 31, 2025

Відсутність гравітації дозволяє атомам вибудовуватися в ідеальну кристалічну структуру, а вакуум практично повністю усуває ризик забруднення матеріалу. Чим чистіша й упорядкованіша структура напівпровідника, тим вища його ефективність і довговічність.

Мініфабрику запустили у космос влітку на ракеті SpaceX. Відтоді команда керує експериментами з центру управління в Кардіффі.

Наступний етап — створення більшої орбітальної фабрики, здатної виробляти матеріали одразу для десятків тисяч чипів. Паралельно Space Forge готується до одного з найскладніших викликів: безпечного повернення продукції на Землю. Для цього розробляють спеціальний теплозахисний щит Pridwen, який має захистити апарат під час входу в атмосферу.