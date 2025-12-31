Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Британські вчені запустили фабрику на орбіті Землі — вона виготовлятиме сировину для електроніки

Іван Назаренко 31 грудня 2025
Британська компанія Space Forge вперше випробувала орбітальну мініфабрику. Вчені змогли увімкнути піч у невагомості та нагріти її приблизно до 1000 градусів Цельсія, повідомляє BBC.

Space Forge планує виготовляти в космосі матеріали для напівпровідників, які потім повертатимуть на Землю і використовуватимуть в електроніці. За словами директора компанії Джоша Вестерна, напівпровідники, створені в космосі, можуть бути до 4 тисяч разів чистішими, ніж вироблені на Землі.

Відсутність гравітації дозволяє атомам вибудовуватися в ідеальну кристалічну структуру, а вакуум практично повністю усуває ризик забруднення матеріалу. Чим чистіша й упорядкованіша структура напівпровідника, тим вища його ефективність і довговічність.

Мініфабрику запустили у космос влітку на ракеті SpaceX. Відтоді команда керує експериментами з центру управління в Кардіффі.

Наступний етап — створення більшої орбітальної фабрики, здатної виробляти матеріали одразу для десятків тисяч чипів. Паралельно Space Forge готується до одного з найскладніших викликів: безпечного повернення продукції на Землю. Для цього розробляють спеціальний теплозахисний щит Pridwen, який має захистити апарат під час входу в атмосферу.

