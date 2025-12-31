Трек співака d4vd, якого пов’язують із вбивством 15-річної дівчини, прибрали з гри Electronic Arts

Трек американського співака d4vd зник із саундтреку гри Madden NFL 26 на тлі триваючого розслідування смерті 15-річної Селести Рівас, з якою пов’язують артиста. Про це повідомляє TMZ.

Пісня What Are You Waiting For, що раніше входила до офіційного трекліста нової частини футбольного симулятора від Electronic Arts, була видалена.

Розслідування почалося після того, як 8 вересня поліція Лос-Анджелеса виявила тіло дівчини в автомобілі Tesla на штрафмайданчику. Машина була зареєстрована на Девіда Ентоні Берка — справжнє ім’я d4vd. За даними правоохоронців, авто перебувало там кілька днів, перш ніж із нього почав йти різкий запах.

Після цього співак раптово скасував світовий тур і повністю зник із соцмереж. Востаннє він публікував щось в Instagram 7 вересня — за день до виявлення тіла. Пізніше користувачі соцмереж дізналися, що у d4vd і Селести були парні тату, а ім’я дівчини навіть згадувалося в одній з пісень виконавця.

Участь d4vd у рекламних кампаніях також була припинена: бренди Crocs і Hollister заявили, що зняли матеріали з артистом на час розслідування.

У листопаді ABC News повідомило, що d4vd внесли до списку осіб, які становлять інтерес для слідства. За інформацією джерел видання, артист нібито не співпрацює з правоохоронними органами. Також джерела стверджували, що тіло Селести Рівас було розчленоване, і до цього могли бути причетні кілька осіб. Офіційна причина смерті досі не оприлюднена.