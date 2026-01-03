Актор нового серіалу за «Гаррі Поттером» розповів, чим шоу відрізнятиметься від фільмів

Актор Ворік Девіс підтвердив, що майбутній серіал HBO за всесвітом «Гаррі Поттера» буде значно ближчим до книжок Джоан Роулінґ, ніж кінофраншиза. Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі Times Radio.

Девіс знову зіграє професора Філіуса Флитвіка — роль, яку він уперше виконав ще у фільмах. За його словами, серіальний формат дозволяє показати історію з більшим зануренням і деталізацією.

Актор наголосив, що серіал дуже вірний книжкам і дає змогу розкрити моменти, на які у фільмів просто не вистачало хронометражу. Водночас він визнав, що повернення до студії Leavesden, де знімалися всі фільми, викликає дивне відчуття — ніби історія починається знову, але в іншому форматі.

У фільмах Девіс виконував одразу дві ролі — Флитвіка та ґобліна-банкіра Ґрипхука. У серіалі ж він залишиться тільки у ролі професора чарів, тоді як банкіра зіграє актор Лі Ґілл.