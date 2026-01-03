Актор нового серіалу за «Гаррі Поттером» розповів, чим шоу відрізнятиметься від фільмів

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Актор Ворік Девіс підтвердив, що майбутній серіал HBO за всесвітом «Гаррі Поттера» буде значно ближчим до книжок Джоан Роулінґ, ніж кінофраншиза. Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі Times Radio.

Девіс знову зіграє професора Філіуса Флитвіка — роль, яку він уперше виконав ще у фільмах. За його словами, серіальний формат дозволяє показати історію з більшим зануренням і деталізацією.

Актор наголосив, що серіал дуже вірний книжкам і дає змогу розкрити моменти, на які у фільмів просто не вистачало хронометражу. Водночас він визнав, що повернення до студії Leavesden, де знімалися всі фільми, викликає дивне відчуття — ніби історія починається знову, але в іншому форматі.

У фільмах Девіс виконував одразу дві ролі — Флитвіка та ґобліна-банкіра Ґрипхука. У серіалі ж він залишиться тільки у ролі професора чарів, тоді як банкіра зіграє актор Лі Ґілл.

Фото: Jules Marvin Eguilos / Unsplash
