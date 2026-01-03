В мережі з'явився запис загубленого концерта Лучано Паваротті

Музичний лейбл Decca випустив раніше небачений концерт Лучано Паваротті, записаний у 1995 році в Уельсі — там, де почалася його кар’єра. Реліз приурочили одразу до двох дат: 90-річчя з дня народження тенора і 70 років від його першої великої перемоги, повідомляє BBC.

Йдеться про концерт у містечку Лланголлен, який Паваротті дав у 1995 році — через 40 років після того, як у цьому ж місці він, тоді ще 19-річний аматор з Модени, несподівано виграв міжнародний конкурс разом із хором Corale Rossini. Ту перемогу Паваротті все життя називав моментом, коли вперше повірив, що може стати професійним співаком.

Запис концерту вважався втраченим або принаймні недоступним для публіки майже три десятиліття. Тепер Decca випускає його під назвою The Lost Concert (Live at Llangollen, 1995).

У 1995 році співак не лише виступив, а й погодився стати почесним президентом фестивалю — за умови, що розділить цю роль зі своїм батьком Фернандо, який і привів його в музику. На сцені Паваротті тоді знову співав разом із тим самим аматорським хором Corale Rossini, з яким починав у 1955-му.

За словами вдови співака Ніколетти Мантовані, Лланголлен мав для Паваротті особливе значення не лише через перемогу, а й через теплий, родинний прийом — учасників тоді розміщували в домівках місцевих мешканців.

Після тієї перемоги кар’єра Паваротті розвивалася стрімко. Для масової аудиторії він став іконою після виконання Nessun Dorma на чемпіонаті світу з футболу 1990 року разом із Домінго та Каррерасом.