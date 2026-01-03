Дослідники виявили найнабридливіші треки 2025 року

Сервіс із продажу квитків SeatPick оприлюднив список найнабридливіших пісень 2025 року, складений за допомогою аналізу музичних даних. Дослідження, підготовлене разом зі StudyFinds, вивчало вірусні хіти року й оцінювало їх за так званим індексом дратівливості.

Методика базується на кількох показниках: повторюваність мотивів і фраз, яскравість звучання, гармонійна одноманітність і кількість звукових або словесних заповнювачів на кшталт «yeah», «uh» чи «la». Чим вищий підсумковий бал — тим більша ймовірність, що трек швидко почне дратувати слухачів.

Лідером антирейтингу стала Сабріна Карпентер і одразу дві її пісні — Sugar Talking і Tears з альбому Man’s Best Friend — посіли перше й друге місця. За розрахунками дослідників, імовірність того, що ці треки викликають втому й роздратування, становить близько 46%.

На третьому місці — The Dead Dance Леді Гаги, написана для другого сезону серіалу «Венздей». Її «показник дратівливості» майже не відстає — 45,8%. Далі в десятці опинилися хіти Джиміна, Девіда Гетти та Сії, Тейт Макрей, Еда Ширана, Dom Dolla та інших — усі з дуже близькими результатами в межах 44–45%.

Окремо дослідники проаналізували вірусні треки з TikTok. Тут у списку з’явилися Illegal від PinkPantheress, Undressed від Sombr, Manchild тієї ж Сабріни Карпентер і старий хіт Нікі Мінаж Beez in the Trap, який знову набрав популярності в соцмережах.