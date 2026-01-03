Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зірка «Дивних див» Фінн Вулфхард узяв паузу в акторстві — натомість він займатиметься музикою

Іван Назаренко 03 січня 2026
Актор Фінн Вулфгард після фіналу серіалу «Дивні дива» вирішив узяти паузу в акторській кар’єрі й серйозно зосередитися на музиці. В інтерв'ю Esquire актор зізнався, що наразі не має жодних підтверджених ролей і не поспішає повертатися в кіно.

За словами Вулфгарда, у 2026 році він планує активніше працювати зі своїм гуртом The Aubreys: поїхати в тур і записати новий альбом. Музику він писав протягом останніх двох років і тепер хоче довести її до релізу. Водночас актор не відмовляється від кіно повністю, але підкреслює, що погоджуватиметься лише на ті проєкти, в які справді закохається.

The Aubreys стартували ще 2020 року — дебютний сингл Getting Better (otherwise) прозвучав у фільмі «Поворот». Того ж року гурт випустив EP Soda & Pie, а згодом і повноформатний альбом Karaoke Alone. У червні 2025-го Вулфгард також представив сольний альбом Happy Birthday.

Попри фокус на музиці, акторська кар’єра не поставлена на паузу остаточно. Вулфгард уже завершив зйомки у комедії Crash Land режисера Демпсі Брайка, де зіграв разом із Ґабріелем Лабеллем

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
