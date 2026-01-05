Гурт BTS анонсував новий альбом — це їхня перша робота після служби в армії

Південнокорейський гурт BTS повертається з новим альбомом після перерви через службу учасників у війську. П’ятий студійний альбом колективу вийде 20 березня, повідомляється на офіційному сайті гурту.

Платівка поки що не має назви. За описом лейблу BIGHIT MUSIC, альбом створювали у другій половині 2025 року, і він складається з 14 треків. У компанії кажуть, що пісні побудовані на особистих переживаннях кожного з учасників колективу. Сам альбом має підсумувати шлях BTS, водночас визначаючи їхню подальшу творчу ідентичність.

Паралельно з релізом BTS підтвердили світовий тур, який стане їхнім поверненням на міжнародну сцену. Деталі гастролей оголосять 14 січня.

Раніше в медіа з’являлися повідомлення про можливий найбільший тур в історії гурту з десятками концертів у Північній Америці. Однак BIGHIT MUSIC спростував ці дані, заявивши, що остаточні масштаби турне ще не затверджені.