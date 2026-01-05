Репера Drake звинувачують у накручуванні прослуховувань пісень за гроші від реклами онлайн-казино

Американського репера Drake та популярного стримера Adin Ross звинувачують у використанні грошей з онлайн-казино для штучного накручування прослуховувань на музичних платформах, повідомляє The Guardian.

Позов подали дві мешканки штату Вірджинія. Вони вимагають $5 мільйонів компенсації від онлайн-казино Stake, Drake та Adin Ross. У заяві йдеться про можливі порушення законів США щодо рекету та захисту прав споживачів.

Stake — глобальне онлайн-казино з ліцензією Кюрасао. Платформа заборонена у США, Великій Британії, Австралії та низці інших країн. Водночас у США працює пов’язаний сервіс Stake.us, який хоч і не дозволяє ставки на реальні гроші, та користувачі грають токенами, які можна купувати і виводити у вигляді криптовалюти.

За версією позову, саме анонімна система переказів Stake.us дозволила Drake фінансувати купівлю автоматизованих прослуховувань на платформах на кшталт Spotify.

У судових документах написано, що Drake та Ross нібито приховували фінансування схеми, переказуючи виграші через анонімні чайові на Stake австралійцю Джорджу Нгуєну. Його в матеріалах справи називають людиною, яка керує акаунтами, пов’язаними з просуванням Drake і самого казино. Нгуєн, за твердженням позову, конвертував ці кошти в готівку та криптовалюту і оплачував послуги продавців бот-трафіку.

Позивачі стверджують, що схема діє щонайменше з 2022 року і досі становить постійну загрозу рекетирської діяльності. У позові також йдеться про багатомільйонні перекази, зокрема чайові по $100 тисяч і $10 тисяч, які Drake нібито надсилав Ross.

Окремий блок звинувачень стосується того, що Stake разом із відомими інфлюенсерами вводив користувачів в оману, створюючи враження, що платформа є безпечною. Позивачки заявляють, що реклама Drake спонукала їх до азартних ігор, що призвело до фінансових втрат і підвищеного ризику ігрової залежності.

Сам Drake активно співпрацював зі Stake з 2022 року, регулярно просуваючи казино в Instagram і на стримінговій платформі Kick, яка належить тій самій компанії. В одному з постів репер заявляв, що за місяць поставив $124,5 мільйона і програв $8,2 мільйона.

У позові також стверджується, що Stake міг платити Drake до $100 мільйонів на рік, а також надавати безкоштовні кредити для гри як йому, так і Ross.

Adin Ross у 2025 році припинив співпрацю зі Stake та перейшов до конкурента Rainbet, однак залишився на платформі Kick через особисті зв’язки з її співзасновником Едом Крейвеном — австралійським підприємцем, якого Forbes називає одним із наймолодших мільярдерів країни.