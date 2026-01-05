Rolex уже втретє за рік підвищила ціни на свої годинники

Компанія Rolex знову підвищила цінник на годинники, і це вже третя така хвиля менш ніж за рік. У середньому продукція в США подорожчала приблизно на 7%. Як вважають у Professional Watches, бренд перекладає на покупців одразу кілька системних проблем — різке зростання вартості золота, інфляцію та новий 15% тариф на імпорт швейцарських годинників у США.

Найсильніше вдарило по моделях із дорогоцінних металів. Золото і двоколірні корпуси дорожчають швидше за інші моделі, бо Rolex уже не може амортизувати зростання собівартості за рахунок маржі. Паралельно подорожчали і сталеві зразки, які роками вважалися відносно доступними споживачам.

Також важливо, що настільки регулярне зростання цін означає, що навіть уживані Rolex у доброму стані навряд чи подешевшають найближчими роками.

При цьому попит на бренд узагалі не падає. Черги в авторизованих дилерів як були, так і залишаються.