Жителька Вельсу перевірила, чи може ШІ замінити особистого тренера — і залишилась задоволена

Іван Назаренко 05 січня 2026
1845
21-річна мешканка Вельсу замінила персонального тренера штучним інтелектом під час підготовки до напівмарафону.

Ліа Волш з Абердера, чию історію розповідає BBC, використала ШІ-додаток для бігу, коли вирішила в останній момент готуватися до Кардіффського напівмарафону 2024 року. За її словами, сервіс склав персональний 11-тижневий план, поєднавши пробіжки з тренуваннями в залі. Головною перевагою Ліа називає доступність: поставити запитання можна будь-коли, без прив’язки до графіка живого тренера.

План вона адаптувала до власного способу життя, змінюючи дні та навантаження без пояснень і відчуття тиску, яке, за її словами, інколи виникає під час занять із людиною.

Уже 2025 року Ліа обрала інший ШІ-інструмент — дешевший і простіший — і фінішувала на напівмарафоні на хвилину швидше за запланований час.

BBC зазначає, що подібний досвід стає дедалі поширенішим на тлі зростання вартості фітнес-послуг. Водночас тренери, з якими поспілкувалося видання, визнають користь штучного інтелекту, але не вважають його повноцінною заміною. За їхніми словами, ШІ може допомогти з плануванням, однак не здатен дати живу підтримку, яка часто стає вирішальною для довгострокового результату.

Фото: Quino Al / Unsplash
