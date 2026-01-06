Нейромережа Ілона Маска роздягає жінок і дітей в X без згоди — Єврокомісія перевіряє справу

Після грудневого оновлення нейромережі Grok у соцмережі X почали з’являтися зображення, на яких ШІ роздягає реальних жінок і дітей. Генерувати повну оголеність нейромережі заборонено, але бот легко створює картинки в білизні з сексуальним підтекстом. Про це повідомляє The Guardian.

Британський регулятор Ofcom терміново звернувся до X і xAI з вимогою пояснити, як вони захищають користувачів. Єврокомісія теж перевіряє скарги й запевняє, що дуже серйозно ставиться до цієї справи.

Дослідження AI Forensics показало, що понад половина згенерованих зображень — це люди, одягнені по мінімуму, а близько 2% з них — особи до 18 років, включно з маленькими дітьми.

Наприклад, Grok згенерував сексуалізоване зображення Ешлі Сент-Клер — колишньої дружини Ілона Маска — у вигляді 14-річної дівчинки. Також було змінене фото 14-річної акторки з серіалу «Дивні дива» Нелл Фішер, яку одягли в бікіні з банановим принтом. Багато жінок писали, що дізналися про існування таких зображень випадково, вже після їх поширення.

Спочатку Маск сприймав ситуацію як мем: на його сторінці з’явився репост картинки тостера в бікіні. Але після скандалу пообіцяв карати за незаконний контент. При цьому заяви Grok про виправлення захисту виявилися згенерованими самим ШІ, і чи робиться щось реально — незрозуміло.

Цікаво, що у Британії закон проти інтимних дипфейків ухвалили ще влітку, але він досі не діє.