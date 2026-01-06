Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення у професійний бокс — через рік після поразки від Усика

Іван Назаренко 06 січня 2026
Тайсон Ф’юрі оголосив про повернення у професійний бокс у 2026 році, зробивши заяву через Instagram. Британець написав, що перерву завершено, і він знову готується до боїв на найвищому рівні.

Ф’юрі не виходив на ринг після реваншу з Олександром Усиком наприкінці 2024 року. Той бій став другим поспіль протистоянням між ними і закріпив статус Усика як чемпіона у важкій вазі. Після цього поєдинку Ф’юрі зник з інформаційного поля, не оголошуючи про завершення кар’єри.

На момент повернення Ф’юрі залишається одним із найбільш комерційно привабливих боксерів хевівейту. Його рекорд — 34 перемоги, 1 нічия та 2 поразки, обидві від Усика. Він утримував пояси WBC, WBA, IBF і WBO в різні періоди кар’єри.

