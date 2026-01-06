Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Компанія HyperX анонсувала перші у світі ігрові навушники з нейроінтерфейсом

Іван Назаренко 06 січня 2026
На виставці CES 2026 компанія Neurable оголосила про партнерство з HyperX для створення першої геймерської гарнітури з вбудованим нейроінтерфейсом, повідомляє Hypebeast.

Гарнітура використовує неінвазивні сенсори та мініатюрний Brain-Computer Interface (BCI), які повністю заховані в корпусі й не відрізняються зовні від звичайних моделей HyperX.

Гарнітура зчитує базові сигнали мозкової активності й через ШІ аналізує, в якому стані гравець показує найкращу реакцію та точність. Під час тренувань система дає зворотний зв’язок, допомагаючи довше утримувати оптимальний рівень фокусу. За рахунок цього, за даними Neurable, кіберспортсмени в тестах скорочували час реакції в середньому на 38 мілісекунд і підвищували точність прицілювання приблизно на 3%.

Розробники позиціонують пристрій як інструмент тренування. Аналітики вважають, що такі рішення можуть стати наступним кроком для змагального геймінгу, де шлях від перемоги до поразки часто вимірюється мілісекундами.

