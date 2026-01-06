Компанія HyperX анонсувала перші у світі ігрові навушники з нейроінтерфейсом

На виставці CES 2026 компанія Neurable оголосила про партнерство з HyperX для створення першої геймерської гарнітури з вбудованим нейроінтерфейсом, повідомляє Hypebeast.

Гарнітура використовує неінвазивні сенсори та мініатюрний Brain-Computer Interface (BCI), які повністю заховані в корпусі й не відрізняються зовні від звичайних моделей HyperX.

We got a look at Neurable and HyperX's concept gaming headset at CES 2026 that aims to make your brain better at gaming by reading your brainwaves to track things like stress levels, focus, and cognitive load. https://t.co/eqPSWjFO2V pic.twitter.com/lSU8lH5Lnb — IGN (@IGN) January 6, 2026

Гарнітура зчитує базові сигнали мозкової активності й через ШІ аналізує, в якому стані гравець показує найкращу реакцію та точність. Під час тренувань система дає зворотний зв’язок, допомагаючи довше утримувати оптимальний рівень фокусу. За рахунок цього, за даними Neurable, кіберспортсмени в тестах скорочували час реакції в середньому на 38 мілісекунд і підвищували точність прицілювання приблизно на 3%.

Розробники позиціонують пристрій як інструмент тренування. Аналітики вважають, що такі рішення можуть стати наступним кроком для змагального геймінгу, де шлях від перемоги до поразки часто вимірюється мілісекундами.