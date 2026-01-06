Red Bull показала, як виглядатиме їхній гіперкар — таких авто буде лише 50 штук

Red Bull Advanced Technologies показала фінальний дизайн RB17 — трекового гіперкара, який став останнім великим проєктом інженера Адріана Ньюї перед його відходом з Red Bull. Про це повідомляє Top Gear.

RB17 побудований на карбоновому монококу. За заявою компанії, притискна сила сягає майже двох тонн — тобто на швидкості авто «прилипає» до асфальту. У центрі конструкції — атмосферний двигун V10, який розкручується до 15 тисяч обертів на хвилину. Двигун працює в парі з гібридною системою, а сумарна потужність перевищує 1200 кінських сил. При цьому маса машини становить менше 900 кілограмів.

Red Bull RB17 Hypercar's Final Design pic.twitter.com/cWR7PXFYsR — Kote (@kotecinho) January 2, 2026

У Red Bull стверджують, що за правильної підготовки пілота RB17 здатен показувати кола на рівні сучасних болідів Формули-1. Саме тому покупцям пропонують і повний пакет супроводу: тренування на симуляторах Red Bull, інженерну підтримку і програму підготовки водія на треку.

Випуск RB17 обмежений 50 екземплярами, а ціна кожного — понад $6 мільйонів.