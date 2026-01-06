У Парижі вкрали меч у статуї Жанни д’Арк — вандала затримали

У Парижі пошкодили статую Жанни д’Арк — героїню залишили без зброї. Ранком понеділка невідомий підійшов до монумента, який представляє собою Жанну д’Арк на коні, заліз на статую і зламав меч, після чого забрав його з собою. Усе це зафіксувала камера відеоспостереження, повідомляє Artnews.

За словами заступниці мера Парижа з питань культурної спадщини Карен Тайєб, на записі видно, як чоловік спочатку трусить коня, а потім голими руками ламає меч. Зброя розкололася на кілька частин. Незабаром поліція затримала підозрюваного на сусідній вулиці та вилучила уламки. Мотиви його дій наразі не відомі.

A man has been arrested in Paris after stealing the sword from a 130‑year‑old statue of Joan of Arc at Place Saint‑Augustin.



The suspect climbed the equestrian monument, broke off the bronze blade and fled, but was quickly detained by police. The sword was… pic.twitter.com/rRrtg4eZCv — ruggud (@ruggud) January 4, 2026

Міська влада проведе експертизу, щоб з’ясувати, чи можна відремонтувати оригінальний меч. Якщо це буде неможливо, деталь відтворять і повернуть на місце.

Пам’ятник, створений 1895 року французьким скульптором Полем Дюбуа, належить колекції музею Орсе та перебуває в Парижі на правах позики. Монумент реставрували 2021 року, і він вважається унікальним — це єдина статуя в місті, де Жанна д’Арк зображена з мечем у правій руці.