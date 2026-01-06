Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Парижі вкрали меч у статуї Жанни д’Арк — вандала затримали

У Парижі пошкодили статую Жанни д’Арк — героїню залишили без зброї. Ранком понеділка невідомий підійшов до монумента, який представляє собою Жанну д’Арк на коні, заліз на статую і зламав меч, після чого забрав його з собою. Усе це зафіксувала камера відеоспостереження, повідомляє Artnews.

За словами заступниці мера Парижа з питань культурної спадщини Карен Тайєб, на записі видно, як чоловік спочатку трусить коня, а потім голими руками ламає меч. Зброя розкололася на кілька частин. Незабаром поліція затримала підозрюваного на сусідній вулиці та вилучила уламки. Мотиви його дій наразі не відомі.

Міська влада проведе експертизу, щоб з’ясувати, чи можна відремонтувати оригінальний меч. Якщо це буде неможливо, деталь відтворять і повернуть на місце.

Пам’ятник, створений 1895 року французьким скульптором Полем Дюбуа, належить колекції музею Орсе та перебуває в Парижі на правах позики. Монумент реставрували 2021 року, і він вважається унікальним — це єдина статуя в місті, де Жанна д’Арк зображена з мечем у правій руці.

