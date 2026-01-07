Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix показав трейлер нової адаптації Аґати Крісті — у ролях Гелена Бонем Картер та Мартін Фрімен

Іван Назаренко 07 січня 2026
1171

Netflix випустив перший трейлер «Сім циферблатів Аґати Крісті». Проєкт вийде 15 січня й стане ще однією спробою сервісу переосмислити класику Аґати Крісті для сучасної аудиторії.

Сюжет базується на романі «Таємниця семи циферблатів» 1929 року. Події розгортаються в Англії середини 1920-х і стартують із вечірки в маєтку Чімніс. Жарт із вісьмома будильниками, задуманий як розвага для гостей, обертається смертю одного з них. Розслідування швидко виходить за межі побутового злочину й приводить до мережі таємних товариств, міжнародного шпигунства та політичних інтриг, об’єднаних навколо загадкової організації «Сім циферблатів».

Головною героїнею стає леді Айліна Брент — молода аристократка, яка не має офіційного статусу детектива, але компенсує це гострим розумом, наполегливістю й готовністю ризикувати, її грає Міа Маккенна-Брюс. Поруч із нею — Мартін Фрімен у ролі суперінтенданта Баттла, поліцейського, який у книжках Крісті часто виступає протилежністю детективів-любителів. Гелена Бонем Картер грає леді Катерхем — впливову фігуру з вищого світу, яка явно знає більше, ніж говорить. Едвард Блюмел з’являється в ролі Джиммі Тесіджера — харизматичного персонажа з неоднозначною мотивацією.

Сценарій написав Кріс Чібнолл, відомий роботою над «Бродчорч». Режисером виступив Кріс Свіні, що працював над «Турист». Продакшеном займається Orchard Pictures.

Опис шоу підкреслює, що серіал зміщує фокус із камерного детективу на масштабнішу історію, де злочин пов’язаний із державними та міжнародними інтересами. Netflix позиціонує проєкт як швидкий, дотепний і епічний, що відрізняє його від більшості попередніх телевізійних адаптацій Крісті.

Мітки
Новини
Читайте також
Настільна аніме-дівчинка і музичний льодяник: найдивніші розробки на технологічній виставці CES 2026 Прокуратура оскаржує забудову земель астрономічної обсерваторії в Києві Гендальф і Фродо повертаються: Ієн Маккеллен розкрив деталі приквела «Володаря перснів» «Укрзалізниця» тестує Wi-Fi у поїздах далекого сполучення: які тарифи
Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026 «Служниця», «Марті Супрім» та «Благодать»: 14 прем’єр січня 05 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026 Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.