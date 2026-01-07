Netflix показав трейлер нової адаптації Аґати Крісті — у ролях Гелена Бонем Картер та Мартін Фрімен

Netflix випустив перший трейлер «Сім циферблатів Аґати Крісті». Проєкт вийде 15 січня й стане ще однією спробою сервісу переосмислити класику Аґати Крісті для сучасної аудиторії.

Сюжет базується на романі «Таємниця семи циферблатів» 1929 року. Події розгортаються в Англії середини 1920-х і стартують із вечірки в маєтку Чімніс. Жарт із вісьмома будильниками, задуманий як розвага для гостей, обертається смертю одного з них. Розслідування швидко виходить за межі побутового злочину й приводить до мережі таємних товариств, міжнародного шпигунства та політичних інтриг, об’єднаних навколо загадкової організації «Сім циферблатів».

Головною героїнею стає леді Айліна Брент — молода аристократка, яка не має офіційного статусу детектива, але компенсує це гострим розумом, наполегливістю й готовністю ризикувати, її грає Міа Маккенна-Брюс. Поруч із нею — Мартін Фрімен у ролі суперінтенданта Баттла, поліцейського, який у книжках Крісті часто виступає протилежністю детективів-любителів. Гелена Бонем Картер грає леді Катерхем — впливову фігуру з вищого світу, яка явно знає більше, ніж говорить. Едвард Блюмел з’являється в ролі Джиммі Тесіджера — харизматичного персонажа з неоднозначною мотивацією.

Сценарій написав Кріс Чібнолл, відомий роботою над «Бродчорч». Режисером виступив Кріс Свіні, що працював над «Турист». Продакшеном займається Orchard Pictures.

Опис шоу підкреслює, що серіал зміщує фокус із камерного детективу на масштабнішу історію, де злочин пов’язаний із державними та міжнародними інтересами. Netflix позиціонує проєкт як швидкий, дотепний і епічний, що відрізняє його від більшості попередніх телевізійних адаптацій Крісті.