Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Настільна аніме-дівчинка і музичний льодяник: найдивніші розробки на технологічній виставці CES 2026

Іван Назаренко 07 січня 2026
543

На найбільшій технологічній виставці CES 2026 в Лас-Вегасі, окрім серйозних анонсів, традиційно спливають гаджети, при вигляді яких хочеться здивовано підняти брову. Видання TechCrunch зібрало найцікавіші з них.

Голографічна аніме-помічниця від Razer

Project AVA, який спочатку мав бути кіберспортивним тренером, перетворили на 5,5-дюймову аніме-дівчинку для столу. Вона допомагає з іграми, роботою, плануванням дня і навіть дає поради по життю. Аватар рухає руками, має активну міміку, а також постійно слідкує за користувачем або за тим, що відбувається на екрані.

ШІ-панда для літніх людей

An’An — робот-панда, створений для емоційної підтримки літніх людей. Він реагує на дотики, запам’ятовує голос і звички власника, нагадує про необхідні справи людям з проблемами з пам'яттю та допомагає боротися з самотністю. Усі дані, які збирають з користувачів, передають їхнім доглядальникам.

Тихий льодогенератор

GoveeLife показала розумний льодогенератор з технологією AI NoiseGuard. Алгоритм передбачає моменти, коли пристрій почне гудіти, і заздалегідь запускає розморожування, щоб уникнути зайвого шуму. Партія льоду робиться за 6 хвилин, а всього за добу машина може виробити близько 27 кілограмів льоду. Єдиний мінус пристрою — ціна аж $500.

Ультразвуковий ніж

Ніж Seattle Ultrasonics вібрує з частотою понад 30 тисяч разів на секунду. Через це різати ним продукти значно легше, ніж звичайним, незважаючи на стандартний вигляд леза. За словами виробників, вібрацію не видно, не чути й вона не відчувається в руці.

Музичний льодяник

Lollipop Star зробила льодяник, який передає музику через кісткову провідність. Смакуєш — і музика грає в голові завдяки вібраціям. Є версії з такими виконавцями, як Ice Spice (персик), Akon (чорниця) та Armani White (лайм).

Мітки
Новини
Читайте також
Прокуратура оскаржує забудову земель астрономічної обсерваторії в Києві Netflix показав трейлер нової адаптації Аґати Крісті — у ролях Гелена Бонем Картер та Мартін Фрімен Гендальф і Фродо повертаються: Ієн Маккеллен розкрив деталі приквела «Володаря перснів» «Укрзалізниця» тестує Wi-Fi у поїздах далекого сполучення: які тарифи
Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026 «Служниця», «Марті Супрім» та «Благодать»: 14 прем’єр січня 05 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026 Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.