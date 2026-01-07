Настільна аніме-дівчинка і музичний льодяник: найдивніші розробки на технологічній виставці CES 2026

На найбільшій технологічній виставці CES 2026 в Лас-Вегасі, окрім серйозних анонсів, традиційно спливають гаджети, при вигляді яких хочеться здивовано підняти брову. Видання TechCrunch зібрало найцікавіші з них.

Голографічна аніме-помічниця від Razer

Project AVA, який спочатку мав бути кіберспортивним тренером, перетворили на 5,5-дюймову аніме-дівчинку для столу. Вона допомагає з іграми, роботою, плануванням дня і навіть дає поради по життю. Аватар рухає руками, має активну міміку, а також постійно слідкує за користувачем або за тим, що відбувається на екрані.

ШІ-панда для літніх людей

An’An — робот-панда, створений для емоційної підтримки літніх людей. Він реагує на дотики, запам’ятовує голос і звички власника, нагадує про необхідні справи людям з проблемами з пам'яттю та допомагає боротися з самотністю. Усі дані, які збирають з користувачів, передають їхнім доглядальникам.

Meet An’An — the AI panda who remembers your voice, learns your habits, and never forgets to check in.



Built by Mind with Heart Robotics, it’s basically a Tamagotchi… but for emotional support, elder care, and gentle life reminders.#CES2026 pic.twitter.com/9idxup0RUU — Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) January 7, 2026

Тихий льодогенератор

GoveeLife показала розумний льодогенератор з технологією AI NoiseGuard. Алгоритм передбачає моменти, коли пристрій почне гудіти, і заздалегідь запускає розморожування, щоб уникнути зайвого шуму. Партія льоду робиться за 6 хвилин, а всього за добу машина може виробити близько 27 кілограмів льоду. Єдиний мінус пристрою — ціна аж $500.

Introducing GoveeLife's brand new Smart Ice Makers! 🧊 From high speeds and large capacities to a variety of ice shapes, always have the right ice on-hand for every occasion.



Discover them now! Link in our Bio.



GoveeLife Ice Makers CES 2026 pic.twitter.com/qxBeEsK28f — GoveeLife (@GoveeLife) January 4, 2026

Ультразвуковий ніж

Ніж Seattle Ultrasonics вібрує з частотою понад 30 тисяч разів на секунду. Через це різати ним продукти значно легше, ніж звичайним, незважаючи на стандартний вигляд леза. За словами виробників, вібрацію не видно, не чути й вона не відчувається в руці.

A kitchen knife powered by ultrasonic tech!@ijustine visits the Seattle Ultrasonics booth to see the world’s first Ultrasonic Chef's Knife for home cooks, delivering sharp cuts with half the force. pic.twitter.com/dVp2P9lJJy — CES (@CES) January 6, 2026

Музичний льодяник

Lollipop Star зробила льодяник, який передає музику через кісткову провідність. Смакуєш — і музика грає в голові завдяки вібраціям. Є версії з такими виконавцями, як Ice Spice (персик), Akon (чорниця) та Armani White (лайм).