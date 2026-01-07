Настільна аніме-дівчинка і музичний льодяник: найдивніші розробки на технологічній виставці CES 2026

На найбільшій технологічній виставці CES 2026 в Лас-Вегасі, окрім серйозних анонсів, традиційно спливають гаджети, при вигляді яких хочеться здивовано підняти брову. Видання TechCrunch зібрало найцікавіші з них.
Голографічна аніме-помічниця від Razer
Project AVA, який спочатку мав бути кіберспортивним тренером, перетворили на 5,5-дюймову аніме-дівчинку для столу. Вона допомагає з іграми, роботою, плануванням дня і навіть дає поради по життю. Аватар рухає руками, має активну міміку, а також постійно слідкує за користувачем або за тим, що відбувається на екрані.
ШІ-панда для літніх людей
An’An — робот-панда, створений для емоційної підтримки літніх людей. Він реагує на дотики, запам’ятовує голос і звички власника, нагадує про необхідні справи людям з проблемами з пам'яттю та допомагає боротися з самотністю. Усі дані, які збирають з користувачів, передають їхнім доглядальникам.
Meet An’An — the AI panda who remembers your voice, learns your habits, and never forgets to check in.— Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) January 7, 2026
Built by Mind with Heart Robotics, it’s basically a Tamagotchi… but for emotional support, elder care, and gentle life reminders.#CES2026 pic.twitter.com/9idxup0RUU
Тихий льодогенератор
GoveeLife показала розумний льодогенератор з технологією AI NoiseGuard. Алгоритм передбачає моменти, коли пристрій почне гудіти, і заздалегідь запускає розморожування, щоб уникнути зайвого шуму. Партія льоду робиться за 6 хвилин, а всього за добу машина може виробити близько 27 кілограмів льоду. Єдиний мінус пристрою — ціна аж $500.
Introducing GoveeLife's brand new Smart Ice Makers! 🧊 From high speeds and large capacities to a variety of ice shapes, always have the right ice on-hand for every occasion.— GoveeLife (@GoveeLife) January 4, 2026
Discover them now! Link in our Bio.
GoveeLife Ice Makers CES 2026 pic.twitter.com/qxBeEsK28f
Ультразвуковий ніж
Ніж Seattle Ultrasonics вібрує з частотою понад 30 тисяч разів на секунду. Через це різати ним продукти значно легше, ніж звичайним, незважаючи на стандартний вигляд леза. За словами виробників, вібрацію не видно, не чути й вона не відчувається в руці.
A kitchen knife powered by ultrasonic tech!@ijustine visits the Seattle Ultrasonics booth to see the world’s first Ultrasonic Chef's Knife for home cooks, delivering sharp cuts with half the force. pic.twitter.com/dVp2P9lJJy— CES (@CES) January 6, 2026
Музичний льодяник
Lollipop Star зробила льодяник, який передає музику через кісткову провідність. Смакуєш — і музика грає в голові завдяки вібраціям. Є версії з такими виконавцями, як Ice Spice (персик), Akon (чорниця) та Armani White (лайм).
CES 2026 is full of eye catching tech, but one gadget appeals to other senses. "Lollipop Star" is a sweet treat that plays music while you eat it. pic.twitter.com/BE6ZaB4VWM— The Associated Press (@AP) January 7, 2026