Хакерка, одягнена у костюм Рожевого рейнджера, знищила сайти неонацистів у прямому ефірі

На конференції Chaos Communication Congress у Гамбурзі хакерка під ніком Martha Root, одягнена у костюм Рожевого рейнджера із серіалу «Могутні Рейнджери», знищила інфраструктуру трьох сайтів, пов’язаних із білими націоналістами. Про це повідомляє TechCrunch.

Просто зі сцени вона видалила сервери WhiteDate (сайт знайомств для білих націоналістів), WhiteChild (платформа для добору білих донорів сперми та донорок яйцеклітин) і WhiteDeal (ринок праці для ультраправих).

Акція стала фіналом доповіді про онлайн-екосистему неонацистів. До виступу також долучилися журналісти Єва Гоффманн і Крістіан Фукс.

Адміністратор WhiteDate назвав атаку кібертероризмом і пригрозив наслідками у дописі в X. Окремо він поскаржився, що обліковий запис сервісу в X видалили, але його відновили — з персональною подякою Ілону Маску.

A German hacker known as "Martha Root" dressed as a pink Power Ranger and deleted a white supremacist dating website live onstage



This happened during the recent CCC conference.



Martha had infiltrated the site, ran her own AI chatbot to extract as much information from users… pic.twitter.com/vpTEoFR8JR — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) January 2, 2026

Для знищення сайтів Martha Root кілька місяців взаємодіяла з користувачами WhiteDate через ШІ-чатботів, видаючи їх за реальних співрозмовників. Так вона зібрала дані, ідентифікувала частину користувачів і вийшла на операторів платформи. Усього на сайті було близько 8 тисяч акаунтів.

Хоч сам WhiteDate і зник, профілі користувачів нікуди не поділися. Root запустила сайт okstupid.lol, де опублікувала карту з геолокаціями користувачів, їхні біо, фото та інші дані. Приблизно 85% акаунтів — чоловіки. Там же викладена інформація про власника платформи й деталі всієї операції.