В ігровому магазині Steam з'явився «затишний» горор про українське село

Іван Назаренко 07 січня 2026
Ігрова студія Podoba Interactive представила свою нову гру Dread Fields — затишний, як кажуть розробники, горор, дія якого розгортається в українському селі наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років. Проєкт уже отримав дебютний трейлер і сторінку в Steam.

За задумом авторів, гравець живе звичайним сільським життям: доглядає господарство, працює на городі, годує тварин, косить траву, рубає дрова, рибалить і підтримує порядок у хаті. Але цей побут поступово ламається — у полях починають з’являтися мертві дівчата, і звичні справи перетворюються на джерело постійної тривоги. Розробники описують гру як імерсивний сільський горор, де жах повільно просочується в рутину.

Dread Fields виконана в low-poly стилі з навмисно простими текстурами, що відсилають до ігор початку 2000-х. Гра матиме українську локалізацію, кілька фіналів, а перше проходження займатиме приблизно півтори години.

