Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фанати «Дивних див» поставили $15 мільйонів на те, що серіал ще не закінчився — і прогоріли

Іван Назаренко 08 січня 2026
598
Фанати «Дивних див» поставили $15 мільйонів на те, що серіал ще не закінчився — і прогоріли

Після виходу фіналу «Дивних див» на Netflix частина глядачів вирішила, що серіал насправді ще не завершився. У спільноті почала набирати обертів теорія про нібито прихований секретний епізод під назвою Conformity Gate. Згідно з цією версією, Netflix мав випустити додаткову серію вже після фіналу.

Та, як повідомляє Vice, теорія стала настільки популярною, що на криптоплатформі Polymarket користувачі почали ставити на появу нового епізоду серіалу. Для ставок запропонували кілька дат, зокрема 7 січня, 31 січня та 31 грудня. Найпопулярнішою стала саме 7 січня — на неї припало понад $14,1 мільйона, хоча ймовірність події оцінювали менш ніж в 1%. Загальний обсяг ставок перевищив $15 мільйонів.

Увечері 7 січня тисячі глядачів одночасно зайшли на Netflix у пошуках секретного епізоду, через що сервіс зазнав короткочасних збоїв. Жодного нового контенту при цьому не з’явилося, а ставки на Polymarket прогоріли.

Сама ідея Conformity Gate виникла через незадоволення фіналом серіалу. Частина фанатів вирішила, що творці залишили справжнє завершення за кадром або готують альтернативний фінал як прихований сюрприз.

Фото: Netflix / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Касові збори у Великій Британії та Ірландії повернулися до допандемійних часів — усе завдяки «Майнкрафту» Туалети в метро Києва: Кличко відхилив чергову петицію У Бельгії хочуть ліквідувати найстаріший музей сучасного мистецтва — митці проти Хітовий серіал «Пітт» продовжили на 3 сезон — ще до прем'єри другого
Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.