Фанати «Дивних див» поставили $15 мільйонів на те, що серіал ще не закінчився — і прогоріли

Після виходу фіналу «Дивних див» на Netflix частина глядачів вирішила, що серіал насправді ще не завершився. У спільноті почала набирати обертів теорія про нібито прихований секретний епізод під назвою Conformity Gate. Згідно з цією версією, Netflix мав випустити додаткову серію вже після фіналу.

Та, як повідомляє Vice, теорія стала настільки популярною, що на криптоплатформі Polymarket користувачі почали ставити на появу нового епізоду серіалу. Для ставок запропонували кілька дат, зокрема 7 січня, 31 січня та 31 грудня. Найпопулярнішою стала саме 7 січня — на неї припало понад $14,1 мільйона, хоча ймовірність події оцінювали менш ніж в 1%. Загальний обсяг ставок перевищив $15 мільйонів.

Увечері 7 січня тисячі глядачів одночасно зайшли на Netflix у пошуках секретного епізоду, через що сервіс зазнав короткочасних збоїв. Жодного нового контенту при цьому не з’явилося, а ставки на Polymarket прогоріли.

Сама ідея Conformity Gate виникла через незадоволення фіналом серіалу. Частина фанатів вирішила, що творці залишили справжнє завершення за кадром або готують альтернативний фінал як прихований сюрприз.