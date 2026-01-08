Касові збори у Великій Британії та Ірландії повернулися до допандемійних часів — усе завдяки «Майнкрафту»

Кінотеатри у Великій Британії та Ірландії 2025 року показали найкращий результат з допандемійних часів. Як повідомляє The Guardian, загальні касові збори сягнули £1,07 мільярда, що трохи більше, ніж у 2024-му (£1,06 мільярда), і є найвищим показником з 2019 року, коли ринок зібрав £1,35 мільярда.

Після обвалу через COVID індустрія поступово відновлювалася і лише 2023 року знову перетнула позначку в £1 мільярд. 2025 рік закріпив це відновлення, попри те що фільмів у прокаті стало трохи менше: 1092 релізи проти 1124 роком раніше.

Лідером року став «Майнкрафт». Екранізація гри з вірусними сценами зібрала £56,88 мільйона, ставши найкасовішим фільмом року в Британії та Ірландії. У Північній Америці стрічка заробила $423,9 мільйона, а у світовому прокаті — $958,3 мільйона, хоча глобальним рекордсменом року стала китайська анімація «Нечжа 2» із $2,24 мільярда.

Серед британських проєктів найуспішнішим став фільм «Бріджит Джонс: Закохана у хлопця», який завершив рік з касою £46,4 мільйона. Позаду залишилися «Абатство Даунтон: Гранд Фінал» (£18,4 мільйона) і «28 років по тому» (£15,6 мільйона).

Окремо зростає сегмент event cinema — концертів, театральних постановок і спеціальних показів. Вони принесли £44 мільйони, або 4,1% ринку. Найуспішнішою стала екранізація мюзиклу «Шість», яка зібрала £6,2 млн.

Голова Асоціації кінотеатрів Великої Британії Філ Клепп назвав 2025 рік важливим кроком до повного відновлення індустрії та висловив оптимізм щодо подальшого зростання найближчими місяцями.