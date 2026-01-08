Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Творці «Сімпсонів» відправили на пенсію Кнурмена — головного маскота пива у серіалі

Іван Назаренко 08 січня 2026
У новому епізоді 37 сезону «Сімпсонів» автори попрощалися з одним із найвпізнаваніших другорядних персонажів шоу — Кнурменом. Серія під назвою Seperance, що вийшла 4 січня, оголосила про його пенсію після майже 30 років присутності в серіалі. Про це повідомляє TVLine.

У серії з’ясовується, що пивоварня «Кнур» відмовляється від Кнурмена, бо класична реклама — маскоти, джингли та телевізійні образи — більше не працює на молодшу аудиторію. Сам Баррі Даффмен з’являється без костюма й пояснює, що епоха таких рекламних символів минула.

Кнурмен уперше з’явився в серіалі у 1997 році й відтоді став одним із символів «Сімпсонів». Увесь цей час персонажа озвучував Генк Азарія. Протягом усього епізоду Кнурмен так і не повертається до образу — навіть після сюжетних подій, які зазвичай у серіалі обнуляються.

Автори серіалу не дають відповіді, чи можливе повернення персонажа в майбутньому. У відповідь на запит журналістів представник шоу обмежився жартівливою реплікою з класичним зображенням героя: «Кнурмен каже багато речей. О, є-є-є».

