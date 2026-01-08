Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Бруно Марс анонсував перший за майже 10 років сольний альбом

Іван Назаренко 08 січня 2026
Бруно Марс повертається з першим за майже 10 років сольним альбомом. Музикант анонсував четвертий студійник The Romantic, який вийде 27 лютого, а перший сингл з альбому з’явиться вже 9 січня. Про це Марс повідомив у своєму Instagram, чим відкрив нову еру сольної кар'єри після 2016 року і релізу 24K Magic.

Попри довгу паузу між сольними альбомами, Марс нікуди не зникав з мейнстриму. 2021 року він забрав «Греммі» разом з Anderson .Paak у проєкті Silk Sonic, а у 2025-му став одним із головних хітмейкерів року завдяки колабораціям. Дует із Леді Гагою Die With a Smile встановив рекорд як пісня, що найшвидше набрала мільярд прослуховувань на Spotify, а трек APT. з Rosé став вірусним хітом і вважається одним із фаворитів на найближчій церемонії «Греммі».

Разом із новим альбомом артист оголосив тур Америкою та Європою. Передзамовлення на квитки стартує вже 14 січня.

Фото: Brothers Le / Wikimedia Commons
