Автор манги «Акіра» створив масштабний артоб'єкт у токійському метро

Іван Назаренко 08 січня 2026
На станції метро «Гінза» в Токіо з’явився новий артоб’єкт, який складно оминути фанатам Кацухіро Отомо. Автор манги «Акіра» представив масштабну керамічну роботу Procession Spin — барельєф, присвячений тому, як людська творчість змінювалася від давнини до уявного майбутнього. Про це повідомляє Hypebeast.

Над проєктом Отомо працював близько двох років разом із майстрами студії CREARE Atami–Yugawara, що спеціалізується на мистецтві для громадських просторів. У підсумку вийшла композиція 7 метрів завширшки та 2,4 метра заввишки, складена зі 164 керамічних плиток, чотирьох бронзових елементів і майже 300 різних глазурей.

Робота читається справа наліво. Початок — це епоха Дзьомон, передана грубою керамікою з глазурі на основі очищеного ґрунту з рисових полів. У центрі — сучасність, уособлена одинадцятиголовою Каннон, буддійським бодхісатвою, вкритим золотом. Ліва частина дивиться в майбутнє, що відсилає до науково-фантастичних світів Отомо.

Для фанатів «Акіри» є окремий подарунок: у нижньому лівому куті зображений байкер у червоному, вручну розфарбований самим автором, — відсилка до головного героя манги Шаутаро Канеду.

Сам Отомо описує роботу як спробу зібрати в одному образі безперервний потік людських ідей, вірувань і форм, які передаються між епохами, змінюючись, але не зникаючи. Procession Spin установлена біля виходу B1 станції «Гінза».

