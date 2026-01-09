Блогер Логан Пол виставив на аукціон найдорожчу у світі картку Pokemon — вона оцінюється у $5 мільйонів

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 09 січня 2026
У 30-річний ювілей Pokemon Логан Пол — ютубер і рестлер WWE — виставив на аукціон колекційну картку, яка вже кілька років вважається найдорожчою у світі. Pikachu Illustrator Пол купив 2022 року за рекордні $5,3 мільйони. Про це повідомляє Hypebeast.

Аукціон стартував 5 січня на Goldin Auctions з початкової ставки $1,3 мільйона, але ціна швидко пішла вгору й уже перевищила $2,1 мільйона — при тому, що торги триватимуть ще понад місяць. Пол каже, що вирішив розпрощатися з «граалем» саме зараз, щоб відзначити круглу дату франшизи.

Ця картка виняткова навіть за мірками ринку Pokemon. Усього було створено близько 40 екземплярів, які вручили переможцям художнього конкурсу в Японії 1998 року. Але лише одна з них отримала ідеальний рейтинг PSA 10 від колекціонерів, і саме вона зараз виставлена на продаж.

Крім того, картку продають разом із кастомним ланцюгом, інкрустованим коштовним камінням, який Пол носив під час дебюту в WWE на WrestleMania 38 і в недавньому поєдинку з Ентоні Джошуа. Він обіцяє передати покупку переможцеві аукціону особисто.

Фото: Erik Drost / Wikimedia Commons
