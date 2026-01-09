Нідерланди готуються заборонити феєрверки — це друга країна ЄС із таким законом

У Нідерландах готуються заборонити продаж більшості феєрверків після чергового Нового року з сотнями поранених, загиблими й атаками на рятувальників. Якщо рішення набуде чинності, країна стане другою у Європейському Союзі після Ірландії, де таку традицію обмежать на національному рівні, повідомляє The Guardian.

За останні свята було зафіксовано понад 1200 травм, третина постраждалих потрапили до лікарень, дві людини загинули. За словами президентки нідерландської асоціації лікарів швидкої допомоги Яри Басти-Бос, масштаби шкоди вже давно вийшли за межі і медики регулярно стикаються з тяжкими каліцтвами, включно з втратою зору. Пожежники отримали 4286 викликів, а поблизу амстердамського Вонделпарку згоріла історична церква XIX століття. Частину рятувальників довелося охороняти спецпідрозділам поліції — їх закидували феєрверками під час роботи.

Парламент уже схвалив рішення, однак введення заборони залежить від компенсації бізнесу, оборот якого 2025 року сягнув €129 мільйонів. Продавці феєрверків заперечують, що заборона буде ефективною, вказуючи на легкий доступ до піротехніки в сусідніх країнах.

Схожі дискусії розгортаються і в інших державах ЄС. У Німеччині після нещасних випадків дедалі більше лікарів і екологів вимагають заборонити феєрверки. У Фінляндії громадська ініціатива за кілька днів зібрала необхідні 50 тисяч підписів, а опитування показало, що 70% фінів підтримують обмеження, чверть суспільства — повну заборону. Водночас окремі міста вже експериментують з альтернативами — світловими та дрон-шоу без вибухів.