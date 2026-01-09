Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Twenty One Pilots анонсували свій перший концертний фільм

Іван Назаренко 09 січня 2026
598
Twenty One Pilots анонсували свій перший концертний фільм

Гурт Twenty One Pilots анонсував свій перший концертний фільм More Than We Ever Imagined. Прем’єра відбудеться 26 лютого, а квитки на покази з’являться у продажу 15 січня. Фільм матиме обмежений прокат — як у звичайних кінотеатрах, так і в IMAX. Про це повідомляє Vice.

Стрічку зняли під час концерту в Мехіко у лютому 2025 року, який зібрав близько 65 тисяч глядачів. Це шоу стало фінальною точкою великого світового туру гурту, що тривав з серпня 2024-го по жовтень 2025 року і був присвячений альбомам Clancy та Breach.

Окрім самого виступу, фільм покаже бекстейдж із туру The Clancy World Tour, а також коментарі учасників гурту — Тайлера Джозефа і Джоша Дана — про концерт і шлях колективу загалом.

Це перший великий концертний фільм Twenty One Pilots. Раніше гурт випускав лише коротке концертне відео — запис пісні Routines of the Night з туру 2024 року. Через те, що альбом Breach на момент зйомок ще не вийшов, його пісні у сетлісті відсутні.

Режисером фільму став Марк Ешлеман, багаторічний творчий партнер гурту. За його словами, у стрічці використали понад 20 камер, зосереджених як на самих музикантах, так і на фанатах у залі, щоби передати енергію живого виступу.

Фото: Drew de F Fawkes / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
На лівому березі Києва обстрілом пошкоджено пам'ятку архітектури Нідерланди готуються заборонити феєрверки — це друга країна ЄС із таким законом Наслідки атаки на столицю: Кличко закликав киян тимчасово виїхати за місто Блогер Логан Пол виставив на аукціон найдорожчу у світі картку Pokemon — вона оцінюється у $5 мільйонів
Що читати: 5 книжок січня 09 січня 2026 Головні ігри січня 08 січня 2026 Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.