Twenty One Pilots анонсували свій перший концертний фільм

Гурт Twenty One Pilots анонсував свій перший концертний фільм More Than We Ever Imagined. Прем’єра відбудеться 26 лютого, а квитки на покази з’являться у продажу 15 січня. Фільм матиме обмежений прокат — як у звичайних кінотеатрах, так і в IMAX. Про це повідомляє Vice.

Стрічку зняли під час концерту в Мехіко у лютому 2025 року, який зібрав близько 65 тисяч глядачів. Це шоу стало фінальною точкою великого світового туру гурту, що тривав з серпня 2024-го по жовтень 2025 року і був присвячений альбомам Clancy та Breach.

Окрім самого виступу, фільм покаже бекстейдж із туру The Clancy World Tour, а також коментарі учасників гурту — Тайлера Джозефа і Джоша Дана — про концерт і шлях колективу загалом.

Це перший великий концертний фільм Twenty One Pilots. Раніше гурт випускав лише коротке концертне відео — запис пісні Routines of the Night з туру 2024 року. Через те, що альбом Breach на момент зйомок ще не вийшов, його пісні у сетлісті відсутні.

Режисером фільму став Марк Ешлеман, багаторічний творчий партнер гурту. За його словами, у стрічці використали понад 20 камер, зосереджених як на самих музикантах, так і на фанатах у залі, щоби передати енергію живого виступу.